https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/matvienko-zayavila-chto-sila-rossii---v-edinstve-1046518960.html

Матвиенко заявила, что сила России - в единстве

Матвиенко заявила, что сила России - в единстве

Матвиенко, как и спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин, заявила о полной поддержке президента страны, выступающего гарантом Конституции. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T15:15+0300

2023-06-24T15:15+0300

2023-06-24T15:15+0300

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/04/1037934488_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_44cd922fda0d54aca23ab4b88d2a37e6.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сила многонациональной России - в единстве, основа которого - гражданская позиция каждого жителя. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации полностью поддерживает президента - гаранта Конституции, и в текущей ситуации консолидированная позиция общества особенно важна. "Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", - подытожила она. Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/volodin-zayavil-chto-deputaty-gosdumy-podderzhivayut-vladimira-putina-1046517231.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости