https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/volodin-zayavil-chto-deputaty-gosdumy-podderzhivayut-vladimira-putina-1046517231.html

Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают Владимира Путина

Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают Владимира Путина

Спикер Госдумы подчеркнул, что внешние угрозы сплачивали общество, а проблемы и беды России происходили из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T11:30+0300

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2023-06-24T11:37+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Депутаты Государственной Думы поддерживают президента России Владимира Путина, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Заявление политика опубликовано в его официальном Telegram-канале.Спикер Госдумы подчеркнул, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - защищать безопасность и будущее России и выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, а все иное будет считаться предательством. "Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы", - подытожил Вячеслав Володин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-vs-rossii-poluchili-prikaz-o-neytralizatsii-tekh-kto-organizoval-myatezh-1046516776.html

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