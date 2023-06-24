https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/volodin-zayavil-chto-deputaty-gosdumy-podderzhivayut-vladimira-putina-1046517231.html
Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают Владимира Путина
Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают Владимира Путина
Спикер Госдумы подчеркнул, что внешние угрозы сплачивали общество, а проблемы и беды России происходили из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T11:30+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Депутаты Государственной Думы поддерживают президента России Владимира Путина, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Заявление политика опубликовано в его официальном Telegram-канале.Спикер Госдумы подчеркнул, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - защищать безопасность и будущее России и выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, а все иное будет считаться предательством. "Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы", - подытожил Вячеслав Володин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-vs-rossii-poluchili-prikaz-o-neytralizatsii-tekh-kto-organizoval-myatezh-1046516776.html
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Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают Владимира Путина
11:30 24.06.2023 (обновлено: 11:37 24.06.2023)
Спикер Госдумы подчеркнул, что внешние угрозы сплачивали общество, а проблемы и беды России происходили из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Депутаты Государственной Думы поддерживают президента России Владимира Путина, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Заявление политика опубликовано
в его официальном Telegram-канале.
"Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего", - говорится в публикации.
Спикер Госдумы подчеркнул, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - защищать безопасность и будущее России и выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, а все иное будет считаться предательством.
"Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы", - подытожил Вячеслав Володин.