https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/minekonomiki-abkhazii-svedeniy-o-problemakh-s-transportnoy-svyazyu-s-rossiey-ne-postupalo-1046522003.html

Минэкономики Абхазии: сведений о проблемах с транспортной связью с Россией не поступало

Минэкономики Абхазии: сведений о проблемах с транспортной связью с Россией не поступало

Обстановка в Ростовской области дестабилизирована бойцами ЧВК "Вагнер", в Москве, Московской области и некоторых других регионах России введен режим... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T19:54+0300

2023-06-24T19:54+0300

2023-06-24T19:54+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сведений о проблемах с транспортным сообщением с Россией не поступало, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия.Ранее, АЖД сообщило, что все поезда или электропоезд "Ласточка" прибыли в Абхазию по графику.По словам Миквабия, транспортными перевозками пассажиров из городов России в республику занимается несколько компаний. Сведений о том, что у них возникли какие-либо проблемы в работе, также не поступало.Минувшей ночью ФСБ России и Минобороны сообщили, что распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина (создатель ЧВК "Вагнер" - прим.) информация о якобы нанесенных ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vse-poezda-vypolnili-marshruty-v-abkhaziyu-po-grafiku-1046518529.html

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