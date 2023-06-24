https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vse-poezda-vypolnili-marshruty-v-abkhaziyu-po-grafiku-1046518529.html

Все поезда выполнили маршруты в Абхазию по графику

Все поезда выполнили маршруты в Абхазию по графику

Обстановка в Ростове-на-Дону дестабилизирована бойцами ЧВК "Вагнер", в Москве, Московской области и некоторых других регионах России введен режим... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T14:22+0300

2023-06-24T14:22+0300

2023-06-24T14:22+0300

россия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Все поезда и электропоезд "Ласточка" выполнили маршруты в Абхазию по графику, рассказал Sputnik гендиректор Абхазских железных дорог Арсоу Читанава.Минувшей ночью ФСБ России и Минобороны сообщили, что распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина (создатель ЧВК "Вагнер" - прим.) информация о якобы нанесенных ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.О введении в столице режима контртеррористической операции объявил сегодня утром мэр Сергей Собянин. Из-за этого в городе отменили все объявленные ранее массовые мероприятия. Такие же меры действуют и в Московской области: там усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-vs-rossii-poluchili-prikaz-o-neytralizatsii-tekh-kto-organizoval-myatezh-1046516776.html

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