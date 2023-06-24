https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/oteli-yuzhnykh-regionov-ne-budut-otmenyat-broni-opozdavshikh-turistov-1046521010.html

Отели южных регионов не будут отменять брони опоздавших туристов

Отели южных регионов не будут отменять брони опоздавших туристов

Из-за ситуации в Ростовской области, федеральные трассы М-2 "Крым" и М-4 "Дон" перекрыты, 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T16:53+0300

2023-06-24T16:53+0300

2023-06-24T17:03+0300

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040735986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7465fc13d749397a55db834dec60f1c8.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Отели южных регионов не будут отменять бронирования опоздавших туристов, а тем, кто захочет выехать раньше, вернут деньги за неиспользованные дни, сообщает портал Объясняем.рф."Отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения", — сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Кроме того, путешественники смогут перенести или отменить поездку - в последнем случае им вернут деньги. При этом, по данным РСТ, пока массовых аннуляций бронирований не наблюдается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/goryachaya-liniya-organizovana-dlya-nakhodyaschikhsya-v-rostovskoy-oblasti-grazhdan-abkhazii-1046520031.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости