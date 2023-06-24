https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/oteli-yuzhnykh-regionov-ne-budut-otmenyat-broni-opozdavshikh-turistov-1046521010.html
Отели южных регионов не будут отменять брони опоздавших туристов
Отели южных регионов не будут отменять брони опоздавших туристов
Из-за ситуации в Ростовской области, федеральные трассы М-2 "Крым" и М-4 "Дон" перекрыты, 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T16:53+0300
2023-06-24T16:53+0300
2023-06-24T17:03+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Отели южных регионов не будут отменять бронирования опоздавших туристов, а тем, кто захочет выехать раньше, вернут деньги за неиспользованные дни, сообщает портал Объясняем.рф."Отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения", — сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Кроме того, путешественники смогут перенести или отменить поездку - в последнем случае им вернут деньги. При этом, по данным РСТ, пока массовых аннуляций бронирований не наблюдается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/goryachaya-liniya-organizovana-dlya-nakhodyaschikhsya-v-rostovskoy-oblasti-grazhdan-abkhazii-1046520031.html
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новости
Отели южных регионов не будут отменять брони опоздавших туристов
16:53 24.06.2023 (обновлено: 17:03 24.06.2023)
Из-за ситуации в Ростовской области, федеральные трассы М-2 "Крым" и М-4 "Дон" перекрыты,
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Отели южных регионов не будут отменять бронирования опоздавших туристов, а тем, кто захочет выехать раньше, вернут деньги за неиспользованные дни, сообщает
портал Объясняем.рф.
"Отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения", — сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Кроме того, путешественники смогут перенести или отменить поездку - в последнем случае им вернут деньги. При этом, по данным РСТ, пока массовых аннуляций бронирований не наблюдается.