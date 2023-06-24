https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/parlament-abkhazii-prinyal-postanovlenie-v-svyazi-s-popytkoy-vooruzhennogo-myatezha-v-rossii-1046524419.html
Парламент Абхазии принял постановление в связи с попыткой вооруженного мятежа в России
Парламент Абхазии принял постановление в связи с попыткой вооруженного мятежа в России
Парламент Абхазии заявил о полной поддержке курса российского президента Владимира Путина. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T20:48+0300
2023-06-24T20:48+0300
2023-06-24T20:48+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Народное Собрание Абхазии выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой военного мятежа в России, сообщает пресс-служба Парламента."Республика Абхазия всегда была и остается союзником и стратегическим партнером Российской Федерации и будет поддерживать действия руководства Российской Федерации, направленные на обеспечение стабильности в стране и безопасности народа России", - говорится в документе.Кроме того, парламентарии обратились к гражданам Абхазии, находящимся в России и в зоне проведения военной спецоперации, с призывом соблюдать установленный порядок и действовать в рамках российского законодательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/prigozhin-prinyal-predlozhenie-lukashenko-ob-ostanovke-prodvizheniya-vagnera-po-rossii-1046523509.html
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абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости
Парламент Абхазии принял постановление в связи с попыткой вооруженного мятежа в России
Парламент Абхазии заявил о полной поддержке курса российского президента Владимира Путина.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Народное Собрание Абхазии выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой военного мятежа в России, сообщает
пресс-служба Парламента.
"Республика Абхазия всегда была и остается союзником и стратегическим партнером Российской Федерации и будет поддерживать действия руководства Российской Федерации, направленные на обеспечение стабильности в стране и безопасности народа России", - говорится в документе.
Кроме того, парламентарии обратились к гражданам Абхазии, находящимся в России и в зоне проведения военной спецоперации, с призывом соблюдать установленный порядок и действовать в рамках российского законодательства.