https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/prigozhin-prinyal-predlozhenie-lukashenko-ob-ostanovke-prodvizheniya-vagnera-po-rossii-1046523509.html

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" к Москве

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" к Москве

Переговоры с лидером ЧВК "Вагнер" белорусский лидер провел по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, по результатам которых согласился остановить движение вооруженных колонн ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера."Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", - говорится в сообщении.Сообщается также, что существует "абсолютно выгодный и приемлемый" вариант разрешения ситуации, при осуществлении которого "вагнеровцам" будут даны гарантии безопасности.Сам Евгений Пригожин также подтвердил, что соглашение достигнуто и заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны и уходит в обратном направлении, в зону спецоперации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vladimir-putin-obsudil-popytku-voennogo-perevorota-s-prezidentom-turtsii-1046520325.html

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