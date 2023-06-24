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Подведены итоги чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии
Подведены итоги чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии
В первом чемпионате Национальной футбольной лиги, который начался в апреле 2023 года, приняли участие 13 команд. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T18:50+0300
2023-06-24T18:50+0300
2023-06-24T19:49+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Кубок победителя чемпионата Национальной футбольной лиги завоевала команда "Бзана" из Кутола, сообщил директор лиги Дато Лордкипанидзе."Сегодня было три матча. Все игроки серьезно и ответственно подошли к встречам. Все команды боролись до конца и не сдавались. За исключением игровых нарушений, вне поля никаких инцидентов не было. Все прошло позитивно", - отметил Лордкипанидзе.По его словам, в сентябре текущего года планируют провести матчи между командами, которые заняли шесть верхних строчек таблицы Национальной лиги. Победители и команда, занявшая второе место, смогут сыграть в "Супер-лиге" Абхазии.Национальная футбольная лига Абхазии - это трансформация чемпионата среди сельских команд, который впервые прошел в прошлом году. В нем приняли участие 13 команд со всей Абхазии, в том числе молодая команда "Апсны-2", в которой играют юноши от 14 до 17 лет, футболисты из команд-участниц Чемпионата Абхазии.Участниками соревнований были команды Дурипша, Адзюбжи, "Киараз" из Пицунды, Лыхны, Джгерды, Кутола, Джирхуа, Баслата, Уарчи, Эшеры, "Апсны-2", Бзыби и Члоу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/trenery-rasskazali-chto-pomozhet-rebenku-iz-neumekhi-prevratitsya-v-talantlivogo-futbolista--1046417064.html
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Подведены итоги чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии
18:50 24.06.2023 (обновлено: 19:49 24.06.2023)
В первом чемпионате Национальной футбольной лиги, который начался в апреле 2023 года, приняли участие 13 команд.
СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Кубок победителя чемпионата Национальной футбольной лиги завоевала команда "Бзана" из Кутола, сообщил директор лиги Дато Лордкипанидзе.
Вторым стал клуб "Киараз" из Пицунды, а третье место заняли игроки из села Уарча. Церемония награждения состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме. Победителям и призерам вручили кубки и медали.
"Сегодня было три матча. Все игроки серьезно и ответственно подошли к встречам. Все команды боролись до конца и не сдавались. За исключением игровых нарушений, вне поля никаких инцидентов не было. Все прошло позитивно", - отметил Лордкипанидзе.
По его словам, в сентябре текущего года планируют провести матчи между командами, которые заняли шесть верхних строчек таблицы Национальной лиги. Победители и команда, занявшая второе место, смогут сыграть в "Супер-лиге" Абхазии.
Национальная футбольная лига Абхазии - это трансформация чемпионата среди сельских команд, который впервые прошел в прошлом году. В нем приняли участие 13 команд со всей Абхазии, в том числе молодая команда "Апсны-2", в которой играют юноши от 14 до 17 лет, футболисты из команд-участниц Чемпионата Абхазии.
Участниками соревнований были команды Дурипша, Адзюбжи, "Киараз" из Пицунды, Лыхны, Джгерды, Кутола, Джирхуа, Баслата, Уарчи, Эшеры, "Апсны-2", Бзыби и Члоу.