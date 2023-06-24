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Подведены итоги чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии

Подведены итоги чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии

В первом чемпионате Национальной футбольной лиги, который начался в апреле 2023 года, приняли участие 13 команд. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T18:50+0300

2023-06-24T18:50+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Кубок победителя чемпионата Национальной футбольной лиги завоевала команда "Бзана" из Кутола, сообщил директор лиги Дато Лордкипанидзе."Сегодня было три матча. Все игроки серьезно и ответственно подошли к встречам. Все команды боролись до конца и не сдавались. За исключением игровых нарушений, вне поля никаких инцидентов не было. Все прошло позитивно", - отметил Лордкипанидзе.По его словам, в сентябре текущего года планируют провести матчи между командами, которые заняли шесть верхних строчек таблицы Национальной лиги. Победители и команда, занявшая второе место, смогут сыграть в "Супер-лиге" Абхазии.Национальная футбольная лига Абхазии - это трансформация чемпионата среди сельских команд, который впервые прошел в прошлом году. В нем приняли участие 13 команд со всей Абхазии, в том числе молодая команда "Апсны-2", в которой играют юноши от 14 до 17 лет, футболисты из команд-участниц Чемпионата Абхазии.Участниками соревнований были команды Дурипша, Адзюбжи, "Киараз" из Пицунды, Лыхны, Джгерды, Кутола, Джирхуа, Баслата, Уарчи, Эшеры, "Апсны-2", Бзыби и Члоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/trenery-rasskazali-chto-pomozhet-rebenku-iz-neumekhi-prevratitsya-v-talantlivogo-futbolista--1046417064.html

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