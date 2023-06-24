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https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vladimir-putin-obsudil-popytku-voennogo-perevorota-s-prezidentom-turtsii-1046520325.html
Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции
Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции
Действия ЧВК "Вагнер", которые привели к дестабилизации обстановки в Ростовской области, президент России назвал предательством и военным мятежом. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T16:46+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в стране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее российский президент обсудил ситуацию с военным переворотом с белорусским лидером Александром Лукашенко. Кроме того, действия Владимира Путина поддержали президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев. Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/aslan-bzhaniya-zayavil-o-podderzhke-deystviy-prezidenta-rossii-1046519856.html
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россия, новости, турция
россия, новости, турция

Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции

16:46 24.06.2023
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2023
© POOL
/
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Действия ЧВК "Вагнер", которые привели к дестабилизации обстановки в Ростовской области, президент России назвал предательством и военным мятежом.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в стране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, и в ходе беседы Эрдоган выразил полнейшую поддержку действиям Владимира Путина.
Ранее российский президент обсудил ситуацию с военным переворотом с белорусским лидером Александром Лукашенко. Кроме того, действия Владимира Путина поддержали президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.
Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2023
В Абхазии
Аслан Бжания заявил о поддержке действий президента России
15:52
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