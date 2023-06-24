https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vladimir-putin-obsudil-popytku-voennogo-perevorota-s-prezidentom-turtsii-1046520325.html

Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции

Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции

Действия ЧВК "Вагнер", которые привели к дестабилизации обстановки в Ростовской области, президент России назвал предательством и военным мятежом. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T16:46+0300

2023-06-24T16:46+0300

2023-06-24T16:46+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в стране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее российский президент обсудил ситуацию с военным переворотом с белорусским лидером Александром Лукашенко. Кроме того, действия Владимира Путина поддержали президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев. Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/aslan-bzhaniya-zayavil-o-podderzhke-deystviy-prezidenta-rossii-1046519856.html

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