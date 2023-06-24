https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vladimir-putin-obsudil-popytku-voennogo-perevorota-s-prezidentom-turtsii-1046520325.html
Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции
Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции
Действия ЧВК "Вагнер", которые привели к дестабилизации обстановки в Ростовской области, президент России назвал предательством и военным мятежом. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T16:46+0300
2023-06-24T16:46+0300
2023-06-24T16:46+0300
россия
новости
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0d/1042040017_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_8bb44348caa50836358455226b7aea4d.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в стране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее российский президент обсудил ситуацию с военным переворотом с белорусским лидером Александром Лукашенко. Кроме того, действия Владимира Путина поддержали президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев. Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/aslan-bzhaniya-zayavil-o-podderzhke-deystviy-prezidenta-rossii-1046519856.html
россия
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0d/1042040017_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7756189c1e25ae6360d3687bbf95bf14.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, турция
Владимир Путин обсудил попытку военного переворота с президентом Турции
Действия ЧВК "Вагнер", которые привели к дестабилизации обстановки в Ростовской области, президент России назвал предательством и военным мятежом.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в стране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
пресс-служба Кремля.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, и в ходе беседы Эрдоган выразил полнейшую поддержку действиям Владимира Путина.
Ранее российский президент обсудил ситуацию с военным переворотом с белорусским лидером Александром Лукашенко. Кроме того, действия Владимира Путина поддержали президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.
Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.