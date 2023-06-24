https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-i-lukashenko-obsudili-rezultaty-peregovorov-s-prigozhinym-1046524938.html
Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным
Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным
Ранее сообщалось, что Лукашенко, по согласованию с Путиным, предложил "абсолютно выгодный и приемлемый" вариант разрешения ситуации, при осуществлении которого... 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T21:57+0300
2023-06-24T21:57+0300
2023-06-24T21:57+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили результаты переговоров Лукашенко с создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера. В результате переговоров между Лукашенко и Пригожиным создатель ЧВК "Вагнер" согласился остановить движение вооруженных колонн к Москве. Переговоры проходили по согласованию с Владимиром Путиным, они длились в течение всего дня. "Вагнеровцам" дали гарантии безопасности. Евгений Пригожин заявил, что они возвращаются в зону СВО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/prigozhin-prinyal-predlozhenie-lukashenko-ob-ostanovke-prodvizheniya-vagnera-po-rossii-1046523509.html
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россия, белоруссия, новости
Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным
Ранее сообщалось, что Лукашенко, по согласованию с Путиным, предложил "абсолютно выгодный и приемлемый" вариант разрешения ситуации, при осуществлении которого "вагнеровцам" будут даны гарантии безопасности.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили результаты переговоров Лукашенко с создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.
В результате переговоров между Лукашенко и Пригожиным создатель ЧВК "Вагнер" согласился остановить движение вооруженных колонн к Москве. Переговоры проходили по согласованию с Владимиром Путиным, они длились в течение всего дня.
"Вагнеровцам" дали гарантии безопасности. Евгений Пригожин заявил, что они возвращаются в зону СВО.