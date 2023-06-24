https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/skakovoy-sezon-otkroyut-v-pitsundskom-konnosportivnom-komplekse-25-iyunya-1046522954.html

Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня

Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня

В день открытия скакового сезона в Пицунде во время заездов на четыре дистанции разыграют 350 тысяч рублей. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T21:04+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.Соревнования начнутся в 16:00. Шулумба уточнил, что запланировано четыре забега:По словам Шулумба, на открытии скакового сезона разыграют в общей сложности 350 тысяч рублей. В заездах могут принять все желающие.В сезоне 2023 года также запланированы скачки на приз президента Абхазии в конце августа, в октябре должны состояться соревнования на приз памяти кавалера Ордена Леона Павла Ардзинба, в ноябре – чемпионат Абхазии, а в конце сентября в селе Мыку пройдет чемпионат Очамчырского района по конноспортивным соревнованиям, приуроченный к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/1045588482.html

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