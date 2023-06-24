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Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня
Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня
В день открытия скакового сезона в Пицунде во время заездов на четыре дистанции разыграют 350 тысяч рублей. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T21:04+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.Соревнования начнутся в 16:00. Шулумба уточнил, что запланировано четыре забега:По словам Шулумба, на открытии скакового сезона разыграют в общей сложности 350 тысяч рублей. В заездах могут принять все желающие.В сезоне 2023 года также запланированы скачки на приз президента Абхазии в конце августа, в октябре должны состояться соревнования на приз памяти кавалера Ордена Леона Павла Ардзинба, в ноябре – чемпионат Абхазии, а в конце сентября в селе Мыку пройдет чемпионат Очамчырского района по конноспортивным соревнованиям, приуроченный к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/1045588482.html
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Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня
В день открытия скакового сезона в Пицунде во время заездов на четыре дистанции разыграют 350 тысяч рублей.
СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Скаковой сезон откроют в Пицундском конноспортивном комплексе 25 июня, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.
Соревнования начнутся в 16:00. Шулумба уточнил, что запланировано четыре забега:
1.
забег на 1400 метров среди местных пород скакунов в честь кавалера ордена "Ахьз-апша III степени" Джамала Губаз;
2.
забег на 1600 метров среди лошадей чистокровных пород на приз памяти Заслуженного мастера спорта СССР, кавалера Ордена Леона Саиды Гунба;
3.
забег на 2000 метров среди рожденных в Абхазии лошадей чистокровной породы на приз памяти героя Отечественной войны народа Абхазии Валерия Шулумба;
4.
забег на 2000 метров среди чистокровных пород разыграют приз в честь Заслуженного мастера спорта Абхазии и России, кавалера ордена "Ахьз-апша II степени", многократного чемпиона мира и Европы, бронзового призера Олимпийских игр, президента Федерации спортивной борьбы Абхазии Дениса Царгуш.
По словам Шулумба, на открытии скакового сезона разыграют в общей сложности 350 тысяч рублей. В заездах могут принять все желающие.
В сезоне 2023 года также запланированы скачки на приз президента Абхазии в конце августа, в октябре должны состояться соревнования на приз памяти кавалера Ордена Леона Павла Ардзинба, в ноябре – чемпионат Абхазии, а в конце сентября в селе Мыку пройдет чемпионат Очамчырского района по конноспортивным соревнованиям, приуроченный к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.