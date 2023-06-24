https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/vopros-kompetentsii-administratsiya-sukhuma-obyasnila-prichiny-pereimenovaniya-shkol-1046514755.html

Вопрос компетенции: администрация Сухума объяснила причины переименования школ

Вопрос компетенции: администрация Сухума объяснила причины переименования школ

В 2023 году решением главы администрации Сухума Беслана Эшба управление образования было ликвидировано и была создана новая структура - муниципальное... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T09:59+0300

2023-06-24T09:59+0300

2023-06-24T09:59+0300

абхазия

в абхазии

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/11/1043176042_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_df514f68c21d48ca6deeb87c3602a88f.jpg

Информация о том, что столичные школы переименовывают, появилась в абхазском сегменте социальных сетей и вызвала обеспокоенность многих жителей республики.Инициативная группа родителей школьников обратилась в Министерство просвещения Абхазии с просьбой повлиять на решение местной администрации, так как, по их мнению, "обезличивание" школ влияет сознание детей. В письме указывается, что "имя школы - это часть истории школы, города и всей страны, оно передается из поколения в поколение и формирует национальное самосознание наших детей". SputnikПозиция городаСтоличные школы были переименованы в целях приведения их статуса в соответствие с действующим законодательством республики, говорится в заявлении, опубликованном на сайте столичной администрации.Управлением, в свою очередь, были созданы филиалы, в число которых входят сухумские школы и дошкольные образовательные учреждения.В заявлении указано, что к ведению центральные органы госуправления взаимодействуют с местными властями, при этом формирование и регламентация деятельности местной администрации относится к исключительной компетенции самой администрации. Кроме того, местные власти занимаются деятельностью, связанной с развитием народного образования, культурой, языком, физкультурой и спортом, и могут создавать предприятия, учреждения и организации. Таким образом подчеркивается, что действия администрации не противоречат законодательству Абхазии. "Таким образом, при решении вопросов, связанных с ликвидацией, либо созданием муниципальных учреждений, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, согласия центральных органов государственного управления не требуется, равно как и не требуется согласовывать проекты учредительных документов вновь создаваемых муниципальных учреждений", - говорится в сообщении. Министерство просвещения не занимается вопросами, связанными с созданием или ликвидацией муниципальных учреждений и их филиалов, подчеркивается в заявлении, и не может требовать от администрации Сухума исполнения приказа, изданного ведомством. Позиция Министерства просвещенияОфициальное заявление Министерства просвещения было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. Указывается, что оно было связано с тем в ведомство поступили жалобы от родителей, возмущенных тем, что школы были "обезличены" и реорганизованы в филиалы. "Государственная школа, детский сад не могут являться филиалом учреждения, осуществляющего контрольные и административные функции в системе образования, так как школа или детский сад занимается образовательной деятельностью," - говорится в тексте.Ведомство выразило несогласие с решением местной администрации и подчеркнуло, что школы и другие образовательные учреждения были переименованы без согласования с центральным органом государственной власти в сфере образования. Минпрос издал приказ о возвращении исторических названий школам, сообщается в тексте, но руководство Управления образования и сухумской администрации отказываются его исполнять.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/bolee-42-millionov-rubley-potratyat-na-remont-v-shkolakh-v-gagrskogo-rayona-1046503417.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум