https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/avdotor-soobschil-o-snyatii-ogranicheniy-na-dvizhenie-po-trasse-m-4-don-1046532664.html
Авдотор сообщил о снятии ограничений на движение по трассе М-4 "Дон"
Авдотор сообщил о снятии ограничений на движение по трассе М-4 "Дон"
Ранее, 24 июня, действия ЧВК "Вагнер" в Ростовской области привели к введению ограничений на нескольких федеральных трассах. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T15:15+0300
2023-06-25T15:15+0300
2023-06-25T15:43+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Все ограничения движения по федеральной трассе М-4 "Дон" сняты, сообщает Автодор. В субботу, 24 июня, действия ЧВК "Вагнер" привели к дестабилизации обстановки в Ростове-на-Дону и нескольких приграничных регионах. Для пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции, на движение некоторых трассах, идущих в южном направлении, были наложены ограничения в целях безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/soglasovan-alternativnyy-marshrut-v-storonu-rostova-na-donu-1046517539.html
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Авдотор сообщил о снятии ограничений на движение по трассе М-4 "Дон"
15:15 25.06.2023 (обновлено: 15:43 25.06.2023)
Ранее, 24 июня, действия ЧВК "Вагнер" в Ростовской области привели к введению ограничений на нескольких федеральных трассах.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik.
Все ограничения движения по федеральной трассе М-4 "Дон" сняты, сообщает
Автодор.
"Водители, внимание! Движение по всей М-4 "Дон" идёт в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В субботу, 24 июня, действия ЧВК "Вагнер" привели к дестабилизации обстановки в Ростове-на-Дону и нескольких приграничных регионах. Для пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции, на движение некоторых трассах, идущих в южном направлении, были наложены ограничения в целях безопасности.