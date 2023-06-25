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Более трех тысяч туристов отдохнули в “Курорте Пицунда” с начала сезона
Более трех тысяч туристов отдохнули в “Курорте Пицунда” с начала сезона
В ближайшие дни в “Курорте Пицунда” ожидается более двух тысяч туристов. Пик сезона, согласно брони, будет в июле, августе и сентябре. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T14:34+0300
2023-06-25T14:34+0300
2023-06-25T14:34+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Более трех с половиной тысяч туристов отдохнули в объединении пансионатов “Курорт Пицунда” с начала сезона. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор комплекса Фрикан Гунба.В ближайшие дни в “Курорте Пицунда” ожидается заезд более двух тысяч туристов. Пик сезона, по словам Гунба, будет в июле, августе и сентябре.В этом году цены на отдых в корпусах пансионата немного подорожали. Номер в сутки стоит от 1500 до 3500 рублей.При этом, как отметил директор “Курорта Пицунда”, в комплекс необходимы вложения. Из пять из семи корпусов восстановили, но еще в двух зданиях необходим капремонт. Дирекция пансионата уже подготовила документы и обратилось к руководству страны для улучшения условий в пансионатах
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/pansionat-samshitovaya-roscha-peredan-v-upravlenie-sgb-abkhazii-1046507408.html
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Более трех тысяч туристов отдохнули в “Курорте Пицунда” с начала сезона
В ближайшие дни в “Курорте Пицунда” ожидается более двух тысяч туристов. Пик сезона, согласно брони, будет в июле, августе и сентябре.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik
. Более трех с половиной тысяч туристов отдохнули в объединении пансионатов “Курорт Пицунда” с начала сезона. Об этом в эфире радио Sputnik
сообщил директор комплекса Фрикан Гунба.
“С начала сезона мы уже приняли 3600 туристов. В прошлом году в это время было 2000 отдыхающих, но в то же время в позапрошлом году - до 6000 человек. Два года назад, сразу после пандемии, люди больше ездили отдыхать”, - отметил Гунба.
В ближайшие дни в “Курорте Пицунда” ожидается заезд более двух тысяч туристов. Пик сезона, по словам Гунба, будет в июле, августе и сентябре.
В этом году цены на отдых в корпусах пансионата немного подорожали. Номер в сутки стоит от 1500 до 3500 рублей.
При этом, как отметил директор “Курорта Пицунда”, в комплекс необходимы вложения. Из пять из семи корпусов восстановили, но еще в двух зданиях необходим капремонт. Дирекция пансионата уже подготовила документы и обратилось к руководству страны для улучшения условий в пансионатах