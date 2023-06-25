https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/dorogi-povrezhdennye-voennoy-tekhnikoy-vagnera-otremontiruyut-za-dva-dnya-1046527661.html

Дороги, поврежденные военной техникой "Вагнера", отремонтируют за два дня

Дороги, поврежденные военной техникой "Вагнера", отремонтируют за два дня

В результате того, что соглашение между Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным было достигнуто, "вагнеровцы" стали покидать территорию России и... 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T11:29+0300

2023-06-25T11:29+0300

2023-06-25T11:51+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Дороги в Ростове-на-Дону, которое повредила военная техника ЧВК "Вагнер", отремонтируют в течение двух дней, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.После достижения соглашения между Пригожиным и Александром Лукашенко, "вагнеровцы" стали возвращаться в зону СВО. В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что бойцы покидают территорию области "в штатном режиме и без эксцессов", а в Краснодарском крае, Калужской и Липецкой областях начали снимать ограничения движения.Ранее создатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил о тыловых ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Информацию опровергли в Министерстве обороны России. Колонны "вагнеровцев" покинули зону проведения спецоперации и дестабилизировали ситуацию в Ростове-на-Дону и нескольких других областях. Президент Владимир Путин назвал их действия предательством, в отношении Пригожина возбудили уголовное дело о попытке военного мятежа. По согласованию с Путиным, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и сумел достичь соглашения об остановке движения вооруженных колонн в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Бойцам ЧВК была дана гарантия безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/prigozhin-prinyal-predlozhenie-lukashenko-ob-ostanovke-prodvizheniya-vagnera-po-rossii-1046523509.html

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