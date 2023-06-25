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Дороги, поврежденные военной техникой "Вагнера", отремонтируют за два дня
Дороги, поврежденные военной техникой "Вагнера", отремонтируют за два дня
В результате того, что соглашение между Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным было достигнуто, "вагнеровцы" стали покидать территорию России и... 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T11:29+0300
2023-06-25T11:51+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Дороги в Ростове-на-Дону, которое повредила военная техника ЧВК "Вагнер", отремонтируют в течение двух дней, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.После достижения соглашения между Пригожиным и Александром Лукашенко, "вагнеровцы" стали возвращаться в зону СВО. В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что бойцы покидают территорию области "в штатном режиме и без эксцессов", а в Краснодарском крае, Калужской и Липецкой областях начали снимать ограничения движения.Ранее создатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил о тыловых ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Информацию опровергли в Министерстве обороны России. Колонны "вагнеровцев" покинули зону проведения спецоперации и дестабилизировали ситуацию в Ростове-на-Дону и нескольких других областях. Президент Владимир Путин назвал их действия предательством, в отношении Пригожина возбудили уголовное дело о попытке военного мятежа. По согласованию с Путиным, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и сумел достичь соглашения об остановке движения вооруженных колонн в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Бойцам ЧВК была дана гарантия безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/prigozhin-prinyal-predlozhenie-lukashenko-ob-ostanovke-prodvizheniya-vagnera-po-rossii-1046523509.html
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новости, россия
новости, россия

Дороги, поврежденные военной техникой "Вагнера", отремонтируют за два дня

11:29 25.06.2023 (обновлено: 11:51 25.06.2023)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОбстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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В результате того, что соглашение между Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным было достигнуто, "вагнеровцы" стали покидать территорию России и возвращаются в зону проведения военной спецоперации.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Дороги в Ростове-на-Дону, которое повредила военная техника ЧВК "Вагнер", отремонтируют в течение двух дней, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.
"Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", - написал он.
После достижения соглашения между Пригожиным и Александром Лукашенко, "вагнеровцы" стали возвращаться в зону СВО. В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что бойцы покидают территорию области "в штатном режиме и без эксцессов", а в Краснодарском крае, Калужской и Липецкой областях начали снимать ограничения движения.
Ранее создатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил о тыловых ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Информацию опровергли в Министерстве обороны России.
Колонны "вагнеровцев" покинули зону проведения спецоперации и дестабилизировали ситуацию в Ростове-на-Дону и нескольких других областях. Президент Владимир Путин назвал их действия предательством, в отношении Пригожина возбудили уголовное дело о попытке военного мятежа.
По согласованию с Путиным, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и сумел достичь соглашения об остановке движения вооруженных колонн в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Бойцам ЧВК была дана гарантия безопасности.
Обстановка в Ростове-на-Дону - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2023
Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" к Москве
Вчера, 20:23
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