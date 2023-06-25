https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/konno-sportivnye-sorevnovaniya-proshli-v-pitsunde-1046537688.html

Конно-спортивные соревнования прошли в Пицунде

Конно-спортивные соревнования прошли в Пицунде

На соревнованиях было четыре забега. Общий призовой фонд составил 350 тысяч рублей. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T21:59+0300

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2023-06-25T21:59+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Скаковой сезон открыли в Пицундском конно-спортивном комплексе в воскресенье, 25 июня.По словам главного судьи соревнований Джарназа Бения, всего было четыре забега:На дистанции на 1600 метров среди лошадей чистокровных пород на приз памяти Заслуженного мастера спорта СССР, кавалера Ордена Леона Саиды Гунба “золото” завоевал Темур Чхабелия, “серебро” - Дмитрий Кардия, “бронзу” - Джубей Авидзба.В забеге на 2000 метров среди рожденных в Абхазии лошадей чистокровной породы на приз памяти героя Отечественной войны народа Абхазии Валерия Шулумба первое место занял жокей Адам Шегушев, второе - Джубей Авидзба, третье - Саид Гунба.В забеге на 2000 метров среди чистокровных пород разыграли приз в честь Заслуженного мастера спорта Абхазии и России, кавалера ордена "Ахьз-апша II степени", многократного чемпиона мира и Европы, бронзового призера Олимпийских игр, президента Федерации спортивной борьбы Абхазии Дениса Царгуш. Первое место занял Адам Шегушев, второе - Джубей Авидзба, третье - Дмитрий Кардия.На открытии скакового сезона разыграли в общей сложности 350 тысяч рублей и кубки.В сезоне 2023 года также запланированы скачки на приз президента Абхазии в конце августа, в октябре должны состояться соревнования на приз памяти кавалера Ордена Леона Павла Ардзинба, в ноябре – чемпионат Абхазии, а в конце сентября в селе Мыку пройдет чемпионат Очамчырского района по конноспортивным соревнованиям, приуроченный к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/abkhazskiy-skakun-stal-pobeditelem-bolshogo-letnego-priza-na-krasnodarskom-ippodrome-1046262597.html

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