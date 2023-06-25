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Круизный лайнер "Князь Владимир" покинул порт Сухума

Круизный лайнер "Князь Владимир" покинул порт Сухума

Экипаж и пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" провели в Абхазии около полутора суток. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Лайнер "Князь Владимир" успешно покинул порт Сухума ночью в субботу, 24 июня, сообщил Sputnik замгендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния."Для гостей были организованы экскурсии по Сухуму и Новому Афону, где они посетили пещеру. Сегодня для представителей турагентств также организовали посещение некоторых достопримечательностей. Все остались довольны, в том числе, с технической точки зрения", - отметил Габуния.Он добавил, что в день отбытия в столице республики состоялась встреча представителей туристических компаний Абхазии и России, а также руководства "Черноморских круизов". На ней стороны обсудили, как именно строить дальнейшее взаимодействие, обменялись контактами и условились сообщать о своих решениях и предложениях заблаговременно.Содействие в приеме гостей оказали таможенный комитет Абхазии, погрануправление, СГБ, МВД и Минздрав.Круизный лайнер "Князь Владимир" во второй раз вошел в бухту Сухума в тестовом режиме в пятницу, 23 июня. Впервые лайнер причалил в порт абхазской столицы в 2020 году. Средняя загрузка судна около 600-700 пассажиров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gabuniya-sukhumskiy-port-gotov-prinimat-gruzopassazhirskie-suda-ne-tolko-iz-rossii-1046523369.html

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