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Круизный лайнер "Князь Владимир" покинул порт Сухума
Круизный лайнер "Князь Владимир" покинул порт Сухума
Экипаж и пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" провели в Абхазии около полутора суток. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T00:29+0300
2023-06-25T00:29+0300
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Лайнер "Князь Владимир" успешно покинул порт Сухума ночью в субботу, 24 июня, сообщил Sputnik замгендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния."Для гостей были организованы экскурсии по Сухуму и Новому Афону, где они посетили пещеру. Сегодня для представителей турагентств также организовали посещение некоторых достопримечательностей. Все остались довольны, в том числе, с технической точки зрения", - отметил Габуния.Он добавил, что в день отбытия в столице республики состоялась встреча представителей туристических компаний Абхазии и России, а также руководства "Черноморских круизов". На ней стороны обсудили, как именно строить дальнейшее взаимодействие, обменялись контактами и условились сообщать о своих решениях и предложениях заблаговременно.Содействие в приеме гостей оказали таможенный комитет Абхазии, погрануправление, СГБ, МВД и Минздрав.Круизный лайнер "Князь Владимир" во второй раз вошел в бухту Сухума в тестовом режиме в пятницу, 23 июня. Впервые лайнер причалил в порт абхазской столицы в 2020 году. Средняя загрузка судна около 600-700 пассажиров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gabuniya-sukhumskiy-port-gotov-prinimat-gruzopassazhirskie-suda-ne-tolko-iz-rossii-1046523369.html
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Круизный лайнер "Князь Владимир" покинул порт Сухума
00:29 25.06.2023 (обновлено: 00:37 25.06.2023)
Экипаж и пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" провели в Абхазии около полутора суток.
СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Лайнер "Князь Владимир" успешно покинул порт Сухума ночью в субботу, 24 июня, сообщил Sputnik замгендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.
Российский лайнер во второй раз совершил тестовый рейс в республику. В этот он причалил с 96 членами экипажа и 54 пассажирами на борту, среди которых были представители туристических компаний.
"Для гостей были организованы экскурсии по Сухуму и Новому Афону, где они посетили пещеру. Сегодня для представителей турагентств также организовали посещение некоторых достопримечательностей. Все остались довольны, в том числе, с технической точки зрения", - отметил Габуния.
Он добавил, что в день отбытия в столице республики состоялась встреча представителей туристических компаний Абхазии и России, а также руководства "Черноморских круизов". На ней стороны обсудили, как именно строить дальнейшее взаимодействие, обменялись контактами и условились сообщать о своих решениях и предложениях заблаговременно.
Содействие в приеме гостей оказали таможенный комитет Абхазии, погрануправление, СГБ, МВД и Минздрав.
Круизный лайнер "Князь Владимир" во второй раз вошел в бухту Сухума в тестовом режиме в пятницу, 23 июня. Впервые лайнер причалил в порт абхазской столицы в 2020 году. Средняя загрузка судна около 600-700 пассажиров.