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https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/osvetitelnye-pribory-na-trasse-psou-sukhum-mogut-zamenit-s-operezheniem-srokov-1046526214.html
Работы по освещению трассы Псоу-Сухум могут завершить с опережением сроков
Работы по освещению трассы Псоу-Сухум могут завершить с опережением сроков
По Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии на замену приборов освещения по трассе Псоу-Сухум выделено около 120 миллионов рублей. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T10:14+0300
2023-06-25T10:21+0300
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по замене осветительных приборов на участке республиканской трассы Псоу-Сухум могут быть завершены с опережением сроков, сообщил заместитель гендиректора подрядной организации "Апсны-Лайт" Беслан Пилия.По словам Пилия, в целом, с существенными проблемами в работе подрядная организация не сталкивается. Сложности периодически возникают с трансформаторными подстанциями, некоторые из которых приходится частично ремонтировать, а также восстанавливать определенные участки несущих линий электросетей.Он также добавил, что новое осветительное оборудование светодиодное. По качеству и яркости освещения оно не уступают приборам, которые были введены в эксплуатацию в 2014 году, а электроэнергии оно потребляет немного меньше.Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор.Президент республики Аслан Бжания поручил восстановить работу осветительных приборов до 30 сентября 2023 года, когда республика будет праздновать 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Как ранее уточнял Sputnik начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба, ремонт освещения на трассе Сухум - Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год. На него выделено около 120 миллионов рублей. В перечень работ также войдет ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/bolee-17-tysyach-kvadratnykh-metrov-trotuarnoy-plitki-zamenili-v-gagre-za-dva-goda-1046467077.html
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абхазия, новости, гагрский район

Работы по освещению трассы Псоу-Сухум могут завершить с опережением сроков

10:14 25.06.2023 (обновлено: 10:21 25.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Замена освещения по республиканской трассе
Замена освещения по республиканской трассе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии на замену приборов освещения по трассе Псоу-Сухум выделено около 120 миллионов рублей.
СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по замене осветительных приборов на участке республиканской трассы Псоу-Сухум могут быть завершены с опережением сроков, сообщил заместитель гендиректора подрядной организации "Апсны-Лайт" Беслан Пилия.

"На этом отрезке дороги нам предстоит заменить более 5,5 тысячи светильников. На сегодня уже заменено более 2,5 тысячи приборов. То есть, половина работы практически выполнена. Работы идут без задержек", - отметил он.

По словам Пилия, в целом, с существенными проблемами в работе подрядная организация не сталкивается. Сложности периодически возникают с трансформаторными подстанциями, некоторые из которых приходится частично ремонтировать, а также восстанавливать определенные участки несущих линий электросетей.
Он также добавил, что новое осветительное оборудование светодиодное. По качеству и яркости освещения оно не уступают приборам, которые были введены в эксплуатацию в 2014 году, а электроэнергии оно потребляет немного меньше.
Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор.
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Президент республики Аслан Бжания поручил восстановить работу осветительных приборов до 30 сентября 2023 года, когда республика будет праздновать 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Как ранее уточнял Sputnik начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба, ремонт освещения на трассе Сухум - Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год. На него выделено около 120 миллионов рублей. В перечень работ также войдет ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги.
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