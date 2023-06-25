https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/osvetitelnye-pribory-na-trasse-psou-sukhum-mogut-zamenit-s-operezheniem-srokov-1046526214.html

Работы по освещению трассы Псоу-Сухум могут завершить с опережением сроков

Работы по освещению трассы Псоу-Сухум могут завершить с опережением сроков

По Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии на замену приборов освещения по трассе Псоу-Сухум выделено около 120 миллионов рублей. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T10:14+0300

2023-06-25T10:14+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по замене осветительных приборов на участке республиканской трассы Псоу-Сухум могут быть завершены с опережением сроков, сообщил заместитель гендиректора подрядной организации "Апсны-Лайт" Беслан Пилия.По словам Пилия, в целом, с существенными проблемами в работе подрядная организация не сталкивается. Сложности периодически возникают с трансформаторными подстанциями, некоторые из которых приходится частично ремонтировать, а также восстанавливать определенные участки несущих линий электросетей.Он также добавил, что новое осветительное оборудование светодиодное. По качеству и яркости освещения оно не уступают приборам, которые были введены в эксплуатацию в 2014 году, а электроэнергии оно потребляет немного меньше.Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор.Президент республики Аслан Бжания поручил восстановить работу осветительных приборов до 30 сентября 2023 года, когда республика будет праздновать 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Как ранее уточнял Sputnik начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба, ремонт освещения на трассе Сухум - Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год. На него выделено около 120 миллионов рублей. В перечень работ также войдет ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/bolee-17-tysyach-kvadratnykh-metrov-trotuarnoy-plitki-zamenili-v-gagre-za-dva-goda-1046467077.html

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