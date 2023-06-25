https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-iyunya-1046533357.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T18:12+0300

2023-06-25T18:12+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В понедельник, 26 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, к концу дня дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии