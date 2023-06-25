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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T18:12+0300
2023-06-25T18:12+0300
2023-06-25T18:12+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В понедельник, 26 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, к концу дня дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В понедельник, 26 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, к концу дня дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.