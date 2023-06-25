https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/ukol-krasoty-mozhet-li-plastika-podarit-schaste-1046533158.html

Укол красоты: может ли "пластика" подарить счастье

Укол красоты: может ли "пластика" подарить счастье

Почему женщины решаются на изменения во внешности, всегда ли это оправдано и способно ли поверхностное решение избавить от более глубоких проблем? Алексей... 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T19:24+0300

2023-06-25T19:24+0300

2023-06-25T20:01+0300

интервью

психология

здоровье

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Sputnik- Татьяна, что движет женщинами, которые "делают" себе губы?- Ключевое слово тут, полагаю, "делают". То есть так, когда видно невооруженным глазом, что это "сделано". И, как показывает опыт насмотренности, "сделано" зачастую вульгарно и безвкусно. Я могу выделить две основные причины. Первая – желание не отстать от моды. В косметологии сформировался рынок, задача которого - продать женщинам тот образ, который принесет хорошие деньги. Поэтому обществу навязали идею о том, что губы обязательно должны быть пухлыми и выразительными. Процедура по увеличению губ в этой ситуации очень рентабельна, так как проводится за считаные минуты, а стоит дорого.Вторая причина связана с низкой самооценкой. Женщина, которая убеждена, что с ней все в порядке, ничего со своим телом делать не будет. По сути, увеличение губ направлено на повышение уверенности в себе.- Существуют ли определенные типажи женщин, которые чаще других склонны к таким процедурам?- Да, это женщины с идеей о чрезмерной ценности внешности для счастья и с негативным опытом в отношениях. Часто есть смежные проблемы, например, расстройства настроения и пищевого поведения. Такие девушки могут легко попасть под влияние успешных блогеров, которые невербально транслируют "тюнинг" внешности и увеличение губ как часть своего успеха и статуса. И для некоторых такая процедура становится способом приблизиться к "жизни с картинки". Пока существуют стереотипные требования к женщине быть красивой, искать мужчину как обязательный атрибут успешной жизни, до тех пор будут процветать всевозможные "улучшайзинги" внешности. Именно поэтому в обществе становится много похожих друг на друга внешне женщин, между которыми растет конкуренция. Эти процедуры не плохи сами по себе, но они должны быть оправданы реальными показаниями, а не проблемами в голове.- В каких ситуациях вмешательство косметологов оправданно?- Иногда нужно скорректировать асимметрию, добавить объем в слишком тонкие от природы губы, которые в совокупности с опущенными уголками рта делают выражение лица злым или печально-трагичным. Бывает, что женщина просто хочет немного изменить контур, форму и объем губ. Если это выполнено грамотно, то я не вижу в этом проблемы. Точно так же мы меняем цвет и оттенки волос, форму ногтей на маникюре, красим ресницы.- Получается, что проблема в том, как это осуществляется?- Да. В идеале все должно выглядеть так, будто человек никогда не был у пластического хирурга или врача-косметолога с целью контурной пластики. То есть, все черты лица должны выглядеть естественно и гармонично. Но очень часто люди не знают чувства меры, стиля и разумности, качают что ни попадя.- Вы сталкивались со случаями, когда женщины жалели о сделанной процедуре?- Очень часто. После нескольких вмешательств губы уже не возвращаются к первоначальной форме. Иногда происходит миграция филлера или образование уплотнений, много побочных эффектов и их вариаций, к сожалению. Потом, чтобы исправить это, девушки идут на полноценную операцию по пластике губ со всеми вытекающими последствиями в виде высокой стоимости, длительной реабилитации и так далее. Есть и те, кто не жалеет о сделанном. Иногда маленький укол корректирует небольшой недостаток, и женщина становится увереннее. Однако, это скользкая дорожка, и уверенность должна идти изнутри.- Насколько массовым и привычным стало это явление?- Клиенты косметологов "молодеют". Если раньше за "уколами красоты" чаще обращались женщины за 30, то сейчас - вчерашние школьницы. Увы, среди представительниц прекрасного пола, которые сотворили себе такую "красоту", оказывается очень мало тех, кто читает хорошие книги, обладает высоким уровнем интеллекта, чувством вкуса и стиля. Поэтому к ним часто прилипает ярлык "пустышка", потому что это проявляется в общении, поведении. Это печально. И даже если с контурной пластикой переусердствовала умная девушка, допустим, по ошибке, этот неприятный ярлык, давно став стереотипом, может негативно сказаться на ее имидже, карьере или просто мнении о ней в социуме.- Как внушить девушкам, что они красивы и без увеличенных губ и, возможно, отговорить от процедуры?- Отговаривать или убеждать, что понятие красоты в мире искажено, я считаю, бессмысленно. Если девушка пришла на процедуру, значит, у нее есть конкретная претензия к губам, и сложилось свое представление о красивом лице. Можно попытаться разобрать причины, которые ее привели к косметологу, начать задавать вопросы: "Почему ты решила, что твои губы некрасивы?", "Вспомни, кто впервые сказал тебе это или, может быть, ты где-то прочитала об идеале губ?", "Что заставило тебя поверить этим словам?", "Попробуем представить, что завтра красивыми будут считаться тонкие губы, как это повлияет на твои представления о красоте?". Разбирая эту историю, девушка даже без всяких внушений может прийти к выводу, что с ней на самом деле все в порядке и ни в каком "тюнинге" она не нуждается.- Существуют какие-либо наглядные способы показать девушкам, что им не нужна процедура?- Да, конечно. Психологи часто с помощью компьютерных фильтров проводят эксперимент и изображают графически лица с измененными чертами лица, теми, которые желает себе сделать женщина. Чаще всего реакция бывает резкой. Женщина начинает смеяться или сильно удивляется, так как возникает внутренний протест из-за несовпадения внешнего и внутреннего ощущений. В результате она может решить оставить все как есть.- Как вести себя родителям, когда они узнают, что их дочь хочет сделать пластику губ?- Подумать, как часто они говорили дочке, что она красивая, что они ее любят, что она умная, способная, талантливая. Если нечасто или вообще не говорили - то надо начать. Правда, не факт, что она поверит. Опять-таки, с детства не нужно делать акцент на острой необходимости выйти замуж и быть красивой. Но и не уничтожать самооценку девочки. Чаще всего этим грешат, как ни странно, мамы. Одни прививают своим дочкам хороший вкус, манеры, учат стильно и со вкусом одеваться, правильно считывать модные тенденции, а не слепо и примитивно им следовать. Другие мамы, сами накачав в теле все, что могли и успели, подают такой же пример своим детям. Откуда взяться потом вкусу, элегантности и утонченности?- Что вы могли бы посоветовать девушкам, которые без серьезных оснований решаются на "укол красоты"?- Никакие накачивания губ и прочие манипуляции с внешностью не влюбят женщину в себя по-настоящему. Пока она сама в себе не увидит прекрасное, не перестанет бояться быть настоящей, то так у нее так будет желание надеть на себя маску в виде нового лица. И еще. Мужчинам не нравятся надутые губки и искусственные лица. Им нравятся гармоничные лица, им надо видеть искренность на лице, морщинки улыбки, ведь так они понимают, что вы – женщина счастливая и добрая. Мужчины заряжаются энергетикой и запоминаются вашу изюминку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/1044505484.html

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Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

интервью, психология, здоровье