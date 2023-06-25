https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/vsu-poteryali-bolee-400-chelovek-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046533610.html
ВСУ потеряли более 400 человек на Донецком направлении за сутки
ВСУ потеряли более 400 человек на Донецком направлении за сутки
В районе Артемовска российские войска отбили десять атак противника, еще четыре атаки отражены в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Ягодного, Зализнянского... 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T17:05+0300
2023-06-25T17:05+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В ходе боев на Донецком направлении украинская армия за сутки потеряла около 430 человек, сообщает Министерство обороны России. На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.На Южно-Донецком направлении общие потери противника составили свыше 170 солдат, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, одна Д-30, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два пикапа, на Херсонском направлении - более 50 бойцов ВСУ, два автомобиля, артиллерийская система М777, склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 108 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Средства ПВО России перехватили тактическую ракету "Точка-У", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили четыре украинских беспилотника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-ukrainskim-tsentram-radiotekhnicheskoy-razvedki--1046522631.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
ВСУ потеряли более 400 человек на Донецком направлении за сутки
В районе Артемовска российские войска отбили десять атак противника, еще четыре атаки отражены в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Ягодного, Зализнянского и Дубово-Василевки в ДНР.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В ходе боев на Донецком направлении украинская армия за сутки потеряла около 430 человек, сообщает Министерство обороны России.
ВСУ также потеряли одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады.
На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении общие потери противника составили свыше 170 солдат, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, одна Д-30, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два пикапа, на Херсонском направлении - более 50 бойцов ВСУ, два автомобиля, артиллерийская система М777, склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 108 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
Средства ПВО России перехватили тактическую ракету "Точка-У", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили четыре украинских беспилотника.