https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-ukrainskim-tsentram-radiotekhnicheskoy-razvedki--1046522631.html
Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки
Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки
Также был нанесен удар по украинской авиабазе в Хмельницкой области, уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow". 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T19:24+0300
2023-06-24T19:24+0300
2023-06-24T19:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
донбасс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045123655_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_6dc995de05648614b0af09ac77f3d820.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ, сообщает Министерство обороны России."Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в сообщении.Украинские войска предпринимали безуспешные попытки наступления на на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направленияхНа Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа успешно отражены три атаки, уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Преображенки и Новоданиловки, уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Российскими войсками были уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar", артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20. На Донецком направлении в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника, в ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30. На Бахмутовском тактическом направлении поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны. На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки подразделений ВСУ, нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки в этих районах было уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30. На Купянском направлении уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы, потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ. Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских дрона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-soobscheniya-ob-udarakh-po-lageryam-vagnera-1046515186.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestam-khraneniya-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1046510250.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/patrushev-vs-rossii-unichtozhili-bolee-13-tysyach-ukrainskikh-voennykh-v-khode-nastupleniya-1046481313.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045123655_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b71e480faf2a0513a8b468e7da003ef3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки
Также был нанесен удар по украинской авиабазе в Хмельницкой области, уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow".
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ, сообщает Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в сообщении.
Украинские войска предпринимали безуспешные попытки наступления на на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа успешно отражены три атаки, уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника.
На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Преображенки и Новоданиловки, уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады.
Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Российскими войсками были уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar", артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.
На Донецком направлении в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника, в ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Бахмутовском тактическом направлении поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны.
На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки подразделений ВСУ, нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки в этих районах было уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.
На Купянском направлении уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы, потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ. Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских дрона.