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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-ukrainskim-tsentram-radiotekhnicheskoy-razvedki--1046522631.html
Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки
Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки
Также был нанесен удар по украинской авиабазе в Хмельницкой области, уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow". 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T19:24+0300
2023-06-24T19:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
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министерство обороны рф
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ, сообщает Министерство обороны России."Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в сообщении.Украинские войска предпринимали безуспешные попытки наступления на на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направленияхНа Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа успешно отражены три атаки, уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Преображенки и Новоданиловки, уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Российскими войсками были уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar", артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20. На Донецком направлении в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника, в ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30. На Бахмутовском тактическом направлении поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны. На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки подразделений ВСУ, нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки в этих районах было уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30. На Купянском направлении уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы, потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ. Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских дрона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-soobscheniya-ob-udarakh-po-lageryam-vagnera-1046515186.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestam-khraneniya-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1046510250.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/patrushev-vs-rossii-unichtozhili-bolee-13-tysyach-ukrainskikh-voennykh-v-khode-nastupleniya-1046481313.html
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россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости

Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки

19:24 24.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Также был нанесен удар по украинской авиабазе в Хмельницкой области, уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow".
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ, сообщает Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в сообщении.
Украинские войска предпринимали безуспешные попытки наступления на на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа успешно отражены три атаки, уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника.
На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Преображенки и Новоданиловки, уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады.
Министерство обороны России - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"
Вчера, 23:56
Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Российскими войсками были уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar", артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.
На Донецком направлении в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника, в ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Бахмутовском тактическом направлении поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны.
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вчера, 17:00
На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки подразделений ВСУ, нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки в этих районах было уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.
На Купянском направлении уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы, потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ. Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских дрона.
Разминирование моста в Коминтерново - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Патрушев: ВС России уничтожили более 13 тысяч украинских военных в ходе наступления
22 июня, 12:40
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