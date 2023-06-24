https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-ukrainskim-tsentram-radiotekhnicheskoy-razvedki--1046522631.html

Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки

Российские войска нанесли удар украинским центрам радиотехнической разведки

Также был нанесен удар по украинской авиабазе в Хмельницкой области, уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow". 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T19:24+0300

2023-06-24T19:24+0300

2023-06-24T19:24+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

донбасс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045123655_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_6dc995de05648614b0af09ac77f3d820.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ, сообщает Министерство обороны России."Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в сообщении.Украинские войска предпринимали безуспешные попытки наступления на на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направленияхНа Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа успешно отражены три атаки, уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Преображенки и Новоданиловки, уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Российскими войсками были уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar", артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20. На Донецком направлении в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника, в ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30. На Бахмутовском тактическом направлении поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны. На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки подразделений ВСУ, нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки в этих районах было уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30. На Купянском направлении уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы, потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ. Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских дрона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-soobscheniya-ob-udarakh-po-lageryam-vagnera-1046515186.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestam-khraneniya-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1046510250.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/patrushev-vs-rossii-unichtozhili-bolee-13-tysyach-ukrainskikh-voennykh-v-khode-nastupleniya-1046481313.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости