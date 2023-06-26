https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-27-iyunya-1046564992.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T17:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Во вторник, 27 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии