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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T17:10+0300
2023-06-26T17:10+0300
2023-06-26T17:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Во вторник, 27 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июня
17:10 26.06.2023 (обновлено: 17:33 26.06.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Во вторник, 27 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.