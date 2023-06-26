https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/putin-lyuboy-shantazh-i-smuta-obrecheny-na-proval-1046572280.html
Путин: любой шантаж и смута обречены на провал
Путин: любой шантаж и смута обречены на провал
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T22:30+0300
2023-06-26T22:30+0300
2023-06-26T22:42+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ситуация показала, что любой шантаж и смута обречены на провал, заявил Владимир Путин в своем обращении к россиянам. Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм."Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество", - заявил российский лидер.По словам президента России, мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве. "Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать, все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи", - сказал Путин.Он также заявил, что мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий.Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России."Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", - сказал Путин в ходе своего обращения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/obraschenie-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1046571128.html
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владимир путин, россия, украина, политика
Путин: любой шантаж и смута обречены на провал
22:30 26.06.2023 (обновлено: 22:42 26.06.2023)
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ситуация показала, что любой шантаж и смута обречены на провал, заявил Владимир Путин в своем обращении к россиянам.
"Подчеркну: с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", - сказал Путин.
Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.
"Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество", - заявил российский лидер.
По словам президента России, мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве.
"Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать, все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи", - сказал Путин.
Владимир Путин в ходе своего обращения предложил бойцам "Вагнера" заключить контракт с министерством обороны России, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. Он также выразил уверенность, что это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".
Он также заявил, что мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий.
Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России.
"Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", - сказал Путин в ходе своего обращения.