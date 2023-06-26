https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/putin-lyuboy-shantazh-i-smuta-obrecheny-na-proval-1046572280.html

Путин: любой шантаж и смута обречены на провал

Путин: любой шантаж и смута обречены на провал

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T22:30+0300

2023-06-26T22:30+0300

2023-06-26T22:42+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/18/1046515819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0bb732ed466f976166a6f0248f846f.jpg

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ситуация показала, что любой шантаж и смута обречены на провал, заявил Владимир Путин в своем обращении к россиянам. Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм."Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество", - заявил российский лидер.По словам президента России, мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве. "Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать, все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи", - сказал Путин.Он также заявил, что мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий.Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России."Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", - сказал Путин в ходе своего обращения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/obraschenie-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1046571128.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, украина, политика