https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/storona-otvetchika-v-dele-o-vysotnom-stroitelstve-v-sukhume-poprosila-ob-otvode-sudi-1046560315.html

Сторона ответчика в деле о высотном строительстве в Сухуме попросила об отводе судьи

Сторона ответчика в деле о высотном строительстве в Сухуме попросила об отводе судьи

Сухумский городской суд продолжил рассмотрение административного дела по исковому заявлению администрации Сухума к Сухумскому городскому собранию о признании... 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T14:00+0300

2023-06-26T14:00+0300

2023-06-26T15:17+0300

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Согласно решению Сухумского горсобрания от 12 ноября 2009 года, администрация города должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство в границах вдоль береговой зоны от грузового порта на улице Адлейба до реки Басла, до проспекта Аиааира, улицы Имама Шамиля и Лакоба в Сухуме до утверждения Генерального плана города.Асмат Цвижба, SputnikХодатайство ответчикаНа заседании с ходатайством выступил представитель Сухумского городского собрания юрист Саид Гезердава. Он отметил, что 19 мая в Сухумский суд поступило исковое заявление о признании недействующим решения Горсобрания от 2009 года.Гезердава обратился к суду с ходатайством объединить административное исковое заявление администрации Сухума к Горсобранию "О признании недействующим решения Сухумского Горсобрания от 2009 года" и административное заявление "О признании недействующим решения Сухумского городского Собрания от 12.11.2009 г." в одно производство, так как дела однородные по предмету спора и в их рассмотрении участвуют одни и те же стороны.По мнению представителя истца Аслана Дочия, административное исковое заявление и административное заявление не могут быть объединены в одно дело, так как предмет заявлений разный.По решению суда, ходатайство ответчика было отклонено. Судья Астамур Тванба отметил, что суд может своим определением объединить несколько однородных административных дел, если признает это правильным и своевременным рассмотрению и разрешению заявленных требований.В заявленном ходатайстве не были представлены доказательства, обосновывающие, что дела однородные, поэтому суд пришел к выводу, что объединение дел нецелесообразно и не способствует правильному и своевременному рассмотрению, сказал он.Заявление об отводеЕще одно ходатайство со стороны ответчика было посвящено отводу судьи Тванба от рассмотрения дела. По словам адвоката Эсмы Колбая, Тванба проявил свою заинтересованность в быстром рассмотрении дела, а именно не удовлетворил ее ходатайство о приостановлении производства дела из-за рассмотрения обращения в Конституционный суд о проверке конституционности решения Горсобрания от 2009 года.Также, объяснила Колбая, в суде не участвует прокурор, который по закону имеет такое право. Кроме того, по словам адвоката, Тванба отказал в привлечении в качестве заинтересованного лица Государственного управления охраны историко-культурного наследия на стороне ответчика "несмотря на то, что заинтересованные лица вправе до принятия судебного акта по собственной инициативе вступить в административное дело на стороне истца или ответчика, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон".Тванба не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, так как есть сомнения в его объективности и беспристрастности, подытожила Колбая.Дочия с приведенными доводами ответчика не согласился и отметил, что отказ в удовлетворении ходатайств не может стать причиной отвода судьи, а других оснований нет.По закону решение об отводе судьи от рассмотрения дела должен принять председатель Сухумского суда в течение суток, после чего будет назначена дата нового заседания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/administratsiya-protiv-gorsobraniya-sukhumskiy-sud-rassmatrivaet-gradostroitelnyy-spor-1046436319.html

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