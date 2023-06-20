https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/administratsiya-protiv-gorsobraniya-sukhumskiy-sud-rassmatrivaet-gradostroitelnyy-spor-1046436319.html

Администрация против Горсобрания: Сухумский суд рассматривает "градостроительный" спор

Администрация против Горсобрания: Сухумский суд рассматривает "градостроительный" спор

В Сухумском городском суде прошло заседание по административному делу по исковому заявлению администрации столицы к Сухумскому городскому собранию о признании... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T23:17+0300

2023-06-20T23:17+0300

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Тема высотного строительства в столице вновь приобрела актуальность в феврале этого года, когда местные активисты обратили внимание на то, что многоэтажное здание, строящееся на улице Когония неподалеку от российского посольства, сильно возвышается над остальными строениями и, по их мнению, ведет к уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной.В свою очередь, главный архитектор города Светлана Шаменкова в интервью Sputnik сообщала, что определенных прописанных правил застройки в зависимости от района Сухума не существует, так как в Абхазии нет Градостроительного кодекса и плана развития городов. Такой документ, по ее мнению, позволил бы определить направление развития городов и регламент застройки исторических центров.После этого в абхазском сегменте соцсетей было опубликовано решение Сухумского городского собрания от 12 ноября 2009 года, согласно которому до утверждения генерального плана города администрация города должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство (здания, высотой до 16 метров), в том числе вдоль береговой зоны и в местах расположения объектов историко-культурного наследия.Позиция истцаПо словам представителя администрации города Аслана Дочия, администрация считает принятое в 2009 году решение незаконным, так как орган местного самоуправления не обладает правом на приостановление выдачи разрешений на строительство и ограничение строительства объектов недвижимости.Дочия отметил, что решение от 2009 года ограничивает право столичной администрации по выдаче разрешений на строительство, в то время как правомочие на выдачу таких разрешений от имени администрации регулируется постановлением Народных комиссаров СССР и положением о главном архитекторе города или района.Истец подчеркнул, что решение от 2009 года не обладает юридической силой с момента его принятия, так как не было опубликовано в установленном порядке, по правилам, предписанным в законе.В ноябре 2009 года в газете "Акуа-Сухум" вышла статья "Депутаты приостановили капитальное строительство в центре Сухума", в которой и упоминалось принятое горсобранием решение. По словам Дочия, публикация статьи не может считаться официальным опубликованием нормативно-правового акта в порядке, установленном законом. В статье не говорится, за каким номером значится решение собрания, когда оно вступает в силу, кем подписано, текст принятого нормативного акта опубликован не полностью, что противоречит нормам Закона о доступе к информации."Подытоживая все вышесказанное, хотим отметить, что, согласно статье 15 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах", на органы местного самоуправления возложена обязанность осуществлять контроль за деятельностью местной администрации по исполнению решений горсобрания. Однако как видно, это полномочие Сухумского городского собрания самим собранием не было реализовано, потому что с момента принятия данного решения не было никаких действий, чтобы органы государственной власти и другие организации, граждане исполняли решение Сухумского городского собрания от 12 ноября 2009 года. Бездействие Сухумского городского собрания мы трактуем таким образом, что оно не считало его нормативно-правовым актом, который обладает юридической силой", - подытожил Дочия.Аргументы ответчикаСухумское городское собрание на процессе представлял юрист Саид Гезердава. По его словам, истец ссылается на документы советского периода, подзаконные акты, которые не соответствуют ни Конституции, ни законодательству Абхазии."Нормативно-правовые акты не могут определять компетенцию органов местного самоуправления и местных органов государственного управления, так как таких категорий в советский период не существовало. Еще одна недопустимая причина использования советских законов в данном случае – они противоречат принципу самостоятельности местного самоуправления, который впервые провозглашен в Конституции", - сказал он.Положение о главном архитекторе города и района, утвержденное в 1996 году, не регламентирует никаких полномочий администрации по выдаче разрешений на строительство объектов недвижимости, объяснил Гезердава."Цель данного положения состоит в определении правового статуса главного архитектора и, в целом, не определяет полномочия местных администраций", - добавил он.Полномочие по выдаче разрешения на строительство – итог сложной административной процедуры, которая соответствовала ранее административному регламенту по выдаче разрешения на строительство в городе Сухум, которое было утверждено 28 февраля 2014 года и отменено в 2019 году, напомнил ответчик."Единственный документ, который определяет полномочия местных администраций – это закон "Об управлении в административно-территориальных единицах", который не содержит полномочий местных администраций в сфере градостроительства и архитектуры", - добавил он.По мнению Гезердава, оспаривание решения городского собрания от 2009 года – это покушение на компетенцию органа местного самоуправления."Вопрос самостоятельности местного самоуправления регламентированы на самом высоком уровне, в Конституции. Органы местного самоуправления не входят в органы власти. Это говорит о том, что местное самоуправление - одна из основ конституционного строя Абхазии, и подобные действия являются действиями которые подрывают основы Конституции", - отметил юрист.Гезердава подчеркнул, что решение горсобрания не предполагает запрета на строительство, речь идет о приостановлении строительства в указанных границах, территории на которой находятся объекты историко-культурного наследия, которые охраняются законом."Решение горсобрания от 2009 года исходит из необходимости ограничения действия администрации в условиях, когда отсутствуют важнейшие документы в области градостроительства, что создает условия для принятия необоснованных и произвольных решений, которые основаны на мнении и позиции конкретных должностных лиц", - добавил он.Представитель ответчика Эсма Колбая добавила, что газета, в которой было опубликовано решение горсобрания, выходит с 1988 года, официально зарегистрирована в Министерстве юстиции как СМИ и аргумент, что решение горсобрания не было опубликовано должным образом, не соответствует действительности.Суд выслушал аргументы сторон, рассмотрение дела продолжится. Дата следующего заседания будет объявлена в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/glavnyy-chetverg-osiya-o-byudzhete-stolitsy-abkhazii-munitsipalnom-imuschestve-i-privatizatsii--1045888861.html

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