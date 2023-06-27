https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/glavnyy-sanvrach-v-morskoy-vode-ne-obnaruzheny-boleznetvornye-bakterii-i-virusy-1046582633.html

Главный санврач: в морской воде не обнаружены болезнетворные бактерии и вирусы

Главный санврач: в морской воде не обнаружены болезнетворные бактерии и вирусы

Туши пяти поросят и теленка выбросило на берег Сухума после разгула стихии в июне. Сотрудники "Спецавтохозяйства" незамедлительно их убрали. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T15:30+0300

2023-06-27T15:30+0300

2023-06-27T15:53+0300

в абхазии

морская вода

абхазия

сухум

черное море

реки

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Пробы морской воды показали, что в ней нет болезнетворных бактерий и вирусов, заявила главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.В интервью Абхазскому телевидению Беляева уточнила, что туши животных, которые обнаружили на берегу в Сухуме, могли попасть туда после подъема воды в реках, так как июнь выдался очень дождливым. Отмечается, что туши мертвых животных пробыли в море не более суток, тела не успели разложиться, поэтому опасность распространения вредоносных бактерий была минимальной. Глава СЭС подчеркнула, что море выбрасывает на берег и более вредоносные вещи, в особенности после шторма."В очередной раз обращаюсь к нашим гражданам, пожалуйста, не засоряйте реки, берегите реки, берегите море, берегите нашу природу. После шторма просто посмотрите, что выбрасывает море, а откуда это попадает – из рек. Поэтому в устьях наших рек мы купаться не рекомендуем", – сказала Алла Беляева.Пробы воды берутся еженедельно и не только в устьях рек, специалисты СЭС проверяют морскую и питьевую воду. Многие жители Абхазии также опасаются последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС, однако, по словам Беляевой, жителям и гостям республики беспокоиться не о чем.Что касается питьевой воды, то, по словам главного санитарного врача, ее лучше кипятить, загрязнения в основном происходят во время проведения работ на водопроводных сетях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-kak-budet-rabotat-sluzhba-v-kurortnyy-sezon-1046219993.html

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морская вода, абхазия, сухум, черное море, реки