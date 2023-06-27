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Первый концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Абхазии

Первый концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Абхазии

СУХУМ, 27 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня.К ним присоединились Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.Состав наставников изменился. Участники попали в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.Из 19 участников в проект попали лишь 15.Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.

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