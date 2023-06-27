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Первый концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Абхазии
Первый концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Абхазии
СУХУМ, 27 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T23:25+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня.К ним присоединились Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.Состав наставников изменился. Участники попали в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.Из 19 участников в проект попали лишь 15.Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня.
По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступили Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа.
К ним присоединились Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.
В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.
Состав наставников изменился. Участники попали в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.
Из 19 участников в проект попали лишь 15.
В команде Фаи Мархолия за победу поборются - Елизавета Ершова, Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе, Сария Айба.
В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг - Таисия Сердюк, Инна Койонова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян.
В команде Ильды Кучуберия - Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева, Гунда Абухба и Нила Начкебия. По решению жюри в команду Ильды Кучуберия также попала Милена Квициния.
Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.