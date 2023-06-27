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Прогноз погоды в Абхазии на 28 и 29 июня
Прогноз погоды в Абхазии на 28 и 29 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T17:28+0300
2023-06-27T17:28+0300
2023-06-27T17:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В среду, 28 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в среду без осадков, в четверг ближе к вечеру временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 28 и 29 июня
17:28 27.06.2023 (обновлено: 17:53 27.06.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В среду, 28 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в среду без осадков, в четверг ближе к вечеру временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.