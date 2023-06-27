https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-28-i-29-iyunya-1046583788.html

Прогноз погоды в Абхазии на 28 и 29 июня

Прогноз погоды в Абхазии на 28 и 29 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T17:28+0300

2023-06-27T17:28+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В среду, 28 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в среду без осадков, в четверг ближе к вечеру временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии