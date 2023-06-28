Большая потеря для Абхазии: ушел из жизни ученый Александр Скаков
16:15 28.06.2023 (обновлено: 16:40 28.06.2023)
© Фото : предоставлено Александром СкаковымСкаков Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, сотрудник Института археологии РАН
© Фото : предоставлено Александром Скаковым
Историк, археолог, политолог Александр Скаков внес большой вклад в изучение истории республики и продвижение ее на мировой арене.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ученый Александр Скаков ушел из жизни после непродолжительной болезни, сообщил Sputnik директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа.
По словам Джопуа, абхазские ученые работали с Александром Скаковым бок о бок на протяжении больше двух десятилетий. За это время им удалось провести множество экспедиций по республике и совершить уникальные археологические открытия.
"Почти во всех районах Абхазии в течение 22 лет мы проводили археологические исследования. Совместно с Александром Юрьевичем были открыты абгархукские поселенья эпохи поздней бронзы, проведены раскопки в селе Ачандара, были новые открытия в поселенье Цоухуа. Продолжили исследования Георгия Шамба Джантухского могильника, что позволило изучить обряд вторичного погребения в древности", - отметил он.
Результатами этих экспедиций и раскопок стали множества археологических артефактов, которые были изучены и переданы в Абхазский государственный музей.
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В последние несколько лет Александр Скаков во взаимодействии с абхазскими коллегами принимал участие в раскопках на территории античного города Гюэнос, расположенного в Очамчырском районе.
"Были найдены уникальные находки – это и саркофаг, и греческое, арамейское писание. В прошлом году мы нашли святилище эпохи античности примерно V-IV века до нашей эры, где стоял хорошо сохранившийся каменный идол. Много археологических предметов были там найдены, в том числе золотые, бронзовые и железные изделия", - рассказал Джопуа.
Абхазский ученый подчеркнул, что такие результаты раскопок на территории Гюэноса предполагали продолжение исследований в той местности в 2023 году. В них должен был принять участие и Александр Скаков.
Александр Скаков остался в памяти Аркадия Джопуа, как открытый и надежный человек, которому всегда можно было доверить любую задачу с уверенностью, что он ее выполнит.
"Он был человеком слова. Если он сказал, что сделает это, то можно было не сомневаться в нем. Александр был хорошим и надежным товарищем, честным и прямолинейным. Также он был очень эрудированным, хорошо разбирался во всем, с ним было интересно общаться и, кстати, шутки у него были хорошие – своеобразные, но четкие", - сказал Джопуа.
Скаков также был профессиональным политологом. В своих интервью журналистам и научных работах он часто затрагивал подлинную историю Абхазии и говорил о ней в целом.
"Он давал правдивую информацию об Абхазии и хорошо знал историю нашей страны, а также всего Кавказа. Он много работал в этом регионе и знал все это не понаслышке, а как историк, археолог и политолог. Это большая утрата для Абхазии и для нас, как его друзей", - отметил Джопуа.
Скаков Александр Юрьевич родился 29 ноября 1971 года в Москве. В 1993 окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1997 – аспирантуру Института археологии РАН.
В 1998 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: "Кобано-колхидские топоры как исторический источник". Он автор около 77 научных публикаций по археологии, 50 из которых были посвящены Абхазии, автор 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве из которых затрагивается проблематика современной Абхазии, большого Кавказа.