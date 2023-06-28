https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/bolshaya-poterya-dlya-abkhazii-ushel-iz-zhizni-uchenyy-aleksandr-skakov-1046593666.html

Большая потеря для Абхазии: ушел из жизни ученый Александр Скаков

Большая потеря для Абхазии: ушел из жизни ученый Александр Скаков

Историк, археолог, политолог Александр Скаков внес большой вклад в изучение истории республики и продвижение ее на мировой арене. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T16:15+0300

2023-06-28T16:15+0300

2023-06-28T16:40+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ученый Александр Скаков ушел из жизни после непродолжительной болезни, сообщил Sputnik директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа.По словам Джопуа, абхазские ученые работали с Александром Скаковым бок о бок на протяжении больше двух десятилетий. За это время им удалось провести множество экспедиций по республике и совершить уникальные археологические открытия.Результатами этих экспедиций и раскопок стали множества археологических артефактов, которые были изучены и переданы в Абхазский государственный музей.В последние несколько лет Александр Скаков во взаимодействии с абхазскими коллегами принимал участие в раскопках на территории античного города Гюэнос, расположенного в Очамчырском районе."Были найдены уникальные находки – это и саркофаг, и греческое, арамейское писание. В прошлом году мы нашли святилище эпохи античности примерно V-IV века до нашей эры, где стоял хорошо сохранившийся каменный идол. Много археологических предметов были там найдены, в том числе золотые, бронзовые и железные изделия", - рассказал Джопуа.Абхазский ученый подчеркнул, что такие результаты раскопок на территории Гюэноса предполагали продолжение исследований в той местности в 2023 году. В них должен был принять участие и Александр Скаков.Александр Скаков остался в памяти Аркадия Джопуа, как открытый и надежный человек, которому всегда можно было доверить любую задачу с уверенностью, что он ее выполнит."Он был человеком слова. Если он сказал, что сделает это, то можно было не сомневаться в нем. Александр был хорошим и надежным товарищем, честным и прямолинейным. Также он был очень эрудированным, хорошо разбирался во всем, с ним было интересно общаться и, кстати, шутки у него были хорошие – своеобразные, но четкие", - сказал Джопуа.Скаков также был профессиональным политологом. В своих интервью журналистам и научных работах он часто затрагивал подлинную историю Абхазии и говорил о ней в целом.Скаков Александр Юрьевич родился 29 ноября 1971 года в Москве. В 1993 окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1997 – аспирантуру Института археологии РАН.В 1998 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: "Кобано-колхидские топоры как исторический источник". Он автор около 77 научных публикаций по археологии, 50 из которых были посвящены Абхазии, автор 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве из которых затрагивается проблематика современной Абхазии, большого Кавказа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/skakov-o-letnikh-raskopkakh-v-gyuenose-itogi-bolee-chem-velikolepnye-1041077038.html

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