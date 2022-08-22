https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/skakov-o-letnikh-raskopkakh-v-gyuenose-itogi-bolee-chem-velikolepnye-1041077038.html

Скаков о летних раскопках в Гюэносе: итоги более чем великолепные

Скаков о летних раскопках в Гюэносе: итоги более чем великолепные

Об итогах летних раскопок в античном городе Гюэносе, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения... 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T15:00+0300

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скаков скаков

По его словам, экспедиция выдалась нелегкой, так как пришлось работать с большим количеством культурного слоя. Среди главных находок ученый назвал свинцовый саркофаг, новые погребения, бронзовую фигурку греческого божества, античную серебряную монету, большое количество керамического материала, более 30 изделий из золота. Все это, по словам Скакова, было найдено примерно в одном месте - на месте античного святилища.Раскопки в античном городе Гюэносе, который абхазские и российские археологи изучают уже четвертый год подряд, проводились с 23 июля.Подробности слушайте в аудиофайле.

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