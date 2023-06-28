https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/nadente-eto-nemedlenno-nakazanie-za-neumestnyy-vid-1046570916.html

Наденьте это немедленно: наказание за "неуместный вид"

Наденьте это немедленно: наказание за "неуместный вид"

Совсем недавно Парламентом Республики Абхазия практически единодушно был принят закон, предусматривающий кратное увеличение штрафа за появление в общественных... 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T19:20+0300

2023-06-28T19:20+0300

2023-06-28T19:20+0300

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Алексей Ломия, SputnikРечь идет о наказании туристов, да и не только их, за выход в публичную, не пляжную зону в купальных костюмах. И санкции, по нашим меркам, весьма внушительные – шесть тысяч рублей. Это известие облетело все новостные сайты, стало предметом обсуждения в социальных сетях.Проинформирован – значит, защищенПонятная и необходимая мера. Любой, кто едет путешествовать, должен понимать, в какую страну он едет, какие там обычаи, даже какие предрассудки. Это и есть пресловутая презумпция осведомленности. Можно себе представить, что представительница прекрасного пола расхаживает в Дубае в коротенькой юбочке и с глубоким декольте? Нет, конечно. И в Абхазии, достаточно традиционной стране, есть свои ограничения по дресс-коду. Хоть и не такие радикальные, как в арабских странах, но есть. И нет тут ничего возмутительного, что законодатели приняли такой закон. Приехали отдыхать в солнечную Абхазию? Добро пожаловать! Но будьте так любезны придерживаться определенных ограничений.Как прилично добиться соблюдения приличийНо в любом благом деле есть нюансы. Меня очень беспокоит правоприменительная практика. Как и какими способами эту норму закона будут претворять в жизнь. И самое немаловажное – кто именно? Давно у нас, в курортной стране, назревала необходимость задуматься о том, чтобы создать в системе МВД особое подразделение. Его можно по-разному назвать, но самое подходящее – туристическая милиция. Можно и по-другому, но не в этом суть. Важно набрать в эту структуру очень ответственных, морально окрепших, сдержанных, достаточно опытных сотрудников. Которые должны быть очень коммуникабельными, неплохо было бы, чтобы владели иностранными языками. Русский и без того у нас является языком общения, так что естественно, чтобы им владеть особенно хорошо. Ну, и куда же без этого, внешний вид и опрятность. Это категорически необходимо. Не открою большой секрет, если скажу, что гости страны в первую очередь обращают пристальное внимание на представителей силовых структур.Главным способом наведения порядка все равно должна быть способность вежливо убеждать, еще и еще раз разъяснять особенности нашего менталитета и необходимость уважать обычаи местного населения. И только в самых вопиющих случаях составлять протокол. Грамотно, четко, с привлечением свидетелей, с фото- видеофиксацией.Нечистоплотным здесь не местоРуководству правоохранительных структур необходимо уделить особое внимание тому, чтобы этот закон не стал клондайком для нечистых на руку сотрудников. Чтобы он не породил новые коррупционные схемы. Это укрыть будет невозможно в наш век цифровых технологий и огромного количества социальных сетей. Это может вызвать огромный шквал неодобрения, негативных отзывов. Нам очень важно беречь, как зеницу ока, свой имидж радушных и гостеприимных жителей Страны Души. Только так можно увеличить туристический потенциал нашей маленькой уютной республики.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/golye-zaprety-i-novye-prazdniki-chto-obsuzhdali-deputaty-abkhazii-1046232390.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, абхазия, туристы, отдых в абхазии, общество