https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/vystavka-kopiy-arkhivnykh-snimkov-gagry-ivana-yunaka-proshla-v-sukhume-1046608455.html

Выставка копий архивных снимков Гагры Ивана Юнака прошла в Сухуме

Выставка копий архивных снимков Гагры Ивана Юнака прошла в Сухуме

Выставка копий архивных снимков Гагры и семьи принца Александра Ольденбургского, который делал русский фотограф Иван Юнак продлится до 3 июля. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T21:25+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка копий архивных снимков Гагры и семьи принца Александра Ольденбургского авторства российского фотографа Ивана Юнака, прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в среду, 28 июня.По словам организатора Хиблы Возба, эта выставка впервые состоялась 1 июня 2023 года в Гагре и была приурочена 120-летию со дня основания климатической станции. Автор выставки житель Гагры - Батал Берзения.Всего было выставлено 50 фотографий Гагры начала ХХ века и семейные снимки основателя Гагрской климатической станции, русского принца Александра Ольденбургского.Помимо этого, организаторы выставки постарались воссоздать атмосферу того периода. Помогли им в этом участницы "Сухумского винтажного клуба", которые были одеты в наряды эпохи модерн. Учащиеся музыкальной школы имени Ковача исполнили несколько произведений из классической музыки на скрипках.По примерной оценке Возба, в день открытия выставку посетило около ста человек. Она продлится до 3 июля.Культурное событие также дополнили частью фотографий из личного архива настоятеля Каманского монастыря отца Игнатия. Эти снимки также связаны с царской семьей Романовых и абхазских дворян Шервашидзе-Чачба. В планах проведение более масштабной выставки по этой теме в октябре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/v-stile-modern-120-let-so-dnya-osnovaniya-kurorta-otmetili-v-gagre-1046126030.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/otets-gagrskogo-kurorta-179-let-so-dnya-rozhdeniya-printsa-aleksandra-oldenburgskogo-1046127253.html

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