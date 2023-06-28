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Выставка копий архивных снимков Гагры Ивана Юнака прошла в Сухуме
Выставка копий архивных снимков Гагры Ивана Юнака прошла в Сухуме
Выставка копий архивных снимков Гагры и семьи принца Александра Ольденбургского, который делал русский фотограф Иван Юнак продлится до 3 июля. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T21:25+0300
2023-06-28T21:25+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка копий архивных снимков Гагры и семьи принца Александра Ольденбургского авторства российского фотографа Ивана Юнака, прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в среду, 28 июня.По словам организатора Хиблы Возба, эта выставка впервые состоялась 1 июня 2023 года в Гагре и была приурочена 120-летию со дня основания климатической станции. Автор выставки житель Гагры - Батал Берзения.Всего было выставлено 50 фотографий Гагры начала ХХ века и семейные снимки основателя Гагрской климатической станции, русского принца Александра Ольденбургского.Помимо этого, организаторы выставки постарались воссоздать атмосферу того периода. Помогли им в этом участницы "Сухумского винтажного клуба", которые были одеты в наряды эпохи модерн. Учащиеся музыкальной школы имени Ковача исполнили несколько произведений из классической музыки на скрипках.По примерной оценке Возба, в день открытия выставку посетило около ста человек. Она продлится до 3 июля.Культурное событие также дополнили частью фотографий из личного архива настоятеля Каманского монастыря отца Игнатия. Эти снимки также связаны с царской семьей Романовых и абхазских дворян Шервашидзе-Чачба. В планах проведение более масштабной выставки по этой теме в октябре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/v-stile-modern-120-let-so-dnya-osnovaniya-kurorta-otmetili-v-gagre-1046126030.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/otets-gagrskogo-kurorta-179-let-so-dnya-rozhdeniya-printsa-aleksandra-oldenburgskogo-1046127253.html
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сухум, культура, гагра, история, абхазия
сухум, культура, гагра, история, абхазия

Выставка копий архивных снимков Гагры Ивана Юнака прошла в Сухуме

21:25 28.06.2023
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Выставка копий архивных снимков Гагры и семьи принца Александра Ольденбургского, который делал русский фотограф Иван Юнак продлится до 3 июля.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка копий архивных снимков Гагры и семьи принца Александра Ольденбургского авторства российского фотографа Ивана Юнака, прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в среду, 28 июня.
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По словам организатора Хиблы Возба, эта выставка впервые состоялась 1 июня 2023 года в Гагре и была приурочена 120-летию со дня основания климатической станции. Автор выставки житель Гагры - Батал Берзения.
"Наша команда тоже была приглашена на это событие, но в виду того, что в тот день у нас было свое мероприятие, мы не смогли его посетить. Позже мы созвонились с Баталом Берзения и предложили ему привезти эти ретро-фотографии Гагры в Сухум. Он согласился, и сегодня эти фотографии увидели жители Сухума", - объяснила Возба.
Всего было выставлено 50 фотографий Гагры начала ХХ века и семейные снимки основателя Гагрской климатической станции, русского принца Александра Ольденбургского.
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Помимо этого, организаторы выставки постарались воссоздать атмосферу того периода. Помогли им в этом участницы "Сухумского винтажного клуба", которые были одеты в наряды эпохи модерн. Учащиеся музыкальной школы имени Ковача исполнили несколько произведений из классической музыки на скрипках.
По примерной оценке Возба, в день открытия выставку посетило около ста человек. Она продлится до 3 июля.
"Мне было хотелось отметить, что при виде этих фотографий, начинаешь задумываться о необходимости сохранения той красоты, которая запечатлена на них. Сегодня важно не испортить вид современного курорта. Хочется, чтобы заданная в то время планка не падала, и город не утратил свое очарование и особенность", - подчеркнула Возба.
Культурное событие также дополнили частью фотографий из личного архива настоятеля Каманского монастыря отца Игнатия. Эти снимки также связаны с царской семьей Романовых и абхазских дворян Шервашидзе-Чачба. В планах проведение более масштабной выставки по этой теме в октябре.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
4/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографирующего Гагру и семью принца Ольденбургского
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