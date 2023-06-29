Беспилотники и современные СМИ: состоялся новый модуль программы SputnikPro
16:34 29.06.2023 (обновлено: 17:04 29.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мазунин Игорь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В мультимедийном пресс-центре информагентства Sputnik Абхазия состоялся новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии".
Мастер-класс провел специалист дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин.
"В современном мире, наверное, можно обойтись без дронов, но не всегда и не везде. Я занялся беспилотниками, когда случилась катастрофа самолета, и пробраться к месту аварии было нельзя, общего плана не было. Понятно, что снять место можно было только сверху. И если где-то в море происходят события, иногда быстрее долететь на дроне, то есть, дрон показывает масштаб, такой некий общий план сверху. Ты можешь увидеть все вместе, с земли все немножко по-другому", – рассказал Мазунин, который занимается съемками с воздуха с 2010 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук SputnikPro - СМИ и современные технологии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
SputnikPro - СМИ и современные технологии
© Sputnik / Томас Тхайцук Мазунин Игорь
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мазунин Игорь
© Sputnik / Томас Тхайцук Мазунин Игорь
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мазунин Игорь
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© Sputnik / Томас Тхайцук
SputnikPro - СМИ и современные технологии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мазунин Игорь
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мазунин Игорь
Новостной репортаж, проиллюстрированный кадрами с земли и воздуха, получается более интересным, к тому же зрители смогут получить более объемную картину, добавил он.
"Использование дронов расширяется, одновременно его пытаются ограничить или, скажем так, систематизировать, потому что хаотичное использование может привести к опасности. Например, полеты на дронах запрещены в аэропортах, там в принципе и незачем летать. Можно, конечно, полететь, но хулиганить смысла нет. Все эти запреты даже помогают, чтобы не сделать лишнего, непоправимых ошибок", – заметил Мазунин.
Специалист также подчеркнул, что современные беспилотники оборудованы системами, которые обеспечивают их сохранность, то есть предупреждают об опасности врезаться в какой-то объект. Что касается Абхазии, республика для проведения съемок с высоты –очень интересная локация.
"Абхазия очень интересна. Я здесь снимал горы – они прекрасны, получаются фантастические, захватывающие дух кадры, поэтому я бы хотел еще здесь поснимать. Я знаю, что у вас здесь очень много исторических мест, скорее всего, я возьму отпуск и целенаправленно приеду сюда", – подчеркнул он.
После лекции Игорь Мазунин провел практический урок – показал студентам Абхазского госуниверситета посетившим семинар, как правильно использовать беспилотники для проведения фото- и видеосъемки.
© Sputnik / Томас Тхайцук SputnikPro - СМИ и современные технологии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
SputnikPro - СМИ и современные технологии
© Sputnik / Томас Тхайцук SputnikPro - СМИ и современные технологии
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SputnikPro - СМИ и современные технологии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дрон
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Дрон
© Sputnik / Томас Тхайцук SputnikPro - СМИ и современные технологии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук SputnikPro - СМИ и современные технологии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Дрон
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© Sputnik / Томас Тхайцук
SputnikPro - СМИ и современные технологии
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.