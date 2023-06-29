https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/bolee-500-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046632595.html

Более 500 человек потеряли ВСУ на Донецком направлении за сутки

Более 500 человек потеряли ВСУ на Донецком направлении за сутки

На Донецком направлении за сутки российские войска отбили четыре атаки противника. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T19:23+0300

2023-06-29T19:23+0300

2023-06-29T20:07+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В ходе боевых действий на Донецком направлении Киев потерял до 530 солдат убитыми и раненными, сообщает Министерство обороны России. На Красно-Лиманском направлении за сутки пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, за сутки уничтожено до 65 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении противник потерял до 135 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Купянском направлении было уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град", на Херсонском направлении - до 40 солдат ВСУ, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50."По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27-го июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников", - сообщает ведомство. Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили 11 беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/minnye-zagrazhdeniya-svo-kak-rabotayut-zmey-gorynych-i-zemledelie-1046609258.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/putin-nazval-poteri-kieva-za-vremya-kontrnastupleniya-1046583630.html

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