https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/delegatsiya-iz-abkhazii-posetila-obekty-postroennye-v-ramkakh-investprogrammy-v-tskhinvale-1046633715.html

Делегация из Абхазии посетила объекты, построенные в рамках Инвестпрограммы в Цхинвале

Делегация из Абхазии посетила объекты, построенные в рамках Инвестпрограммы в Цхинвале

Абхазская делегация прибыла в Южную Осетию с рабочим визитом по приглашению российской стороны. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T20:53+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Делегация правительства Абхазии во главе с главой Управления капитального строительства Тимуром Агрба посетила объекты, которые строятся в Цхинвале в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия. "Мы в Абхазии сейчас также занимаемся реализацией Инвестпрограммы, поэтому в ходе этого рабочего визита нам хотелось почерпнуть для себя опыт Южной Осетии, чтобы впоследствии применить его и в нашей республике", – рассказал Агрба и добавил, что объем инвестиций в Абхазию и Южную Осетию приблизительно одинаков. Абхазская делегация осмотрела новый комплекс Юго-Осетинского университета, здания средней школы №3, госдрамтеатр имени Коста Хетагурова, детский лагерь "Мзиугом", завод "Ир-Базальт" и многие другие. Агрба отметил, что все объекты отремонтированы и построены очень качественно и высоко оценил работы. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2023-2025 годы была утверждена в ноябре. Общий объем финансирования на три года составляет 3,587 миллиарда рублей.В 2023 году выделяется 1,157 миллиарда, в последующие два года — по 1,215 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на реализацию около 50 мероприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/posrednik-agrba-o-kapitalnom-remonte-i-stroitelstve-v-abkhazii--1044783448.html

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