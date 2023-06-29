https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/gosduma-ratifitsirovala-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-s-abkhaziey-1046618466.html

Госдума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Госдума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Проект закона был инициирован российским президентом Владимиром Путиным и внесен на рассмотрение депутатов 31 мая. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T13:05+0300

2023-06-29T13:05+0300

2023-06-29T14:59+0300

новости

абхазия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/04/1037924817_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_0029bdde89ab920051e24f460fc367ff.jpg

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Государственная Дума России ратифицировала соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщает РИА Новости.Ранее документ был ратифицирован Народным Cобранием Абхазии. Он направлен на урегулирование правового статуса лиц, обладающих российским и абхазским гражданством, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с принятым документом, лица, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/naznachen-predstavitel-prezidenta-rossii-po-voprosu-dvoynogo-grazhdanstva-s-abkhaziey-1046097811.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, госдума рф, россия