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Госдума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Госдума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Проект закона был инициирован российским президентом Владимиром Путиным и внесен на рассмотрение депутатов 31 мая. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T13:05+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Государственная Дума России ратифицировала соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщает РИА Новости.Ранее документ был ратифицирован Народным Cобранием Абхазии. Он направлен на урегулирование правового статуса лиц, обладающих российским и абхазским гражданством, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с принятым документом, лица, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/naznachen-predstavitel-prezidenta-rossii-po-voprosu-dvoynogo-grazhdanstva-s-abkhaziey-1046097811.html
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новости, абхазия, госдума рф, россия
Госдума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
13:05 29.06.2023 (обновлено: 14:59 29.06.2023)
Проект закона был инициирован российским президентом Владимиром Путиным и внесен на рассмотрение депутатов 31 мая.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik.
Государственная Дума России ратифицировала соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщает РИА Новости
.
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года", – сказано в проекте закона.
Ранее документ был ратифицирован Народным Cобранием Абхазии. Он направлен на урегулирование правового статуса лиц, обладающих российским и абхазским гражданством, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.
После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.
В соответствии с принятым документом, лица, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.