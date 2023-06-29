https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/irakliy-tuzhba-vstretilsya-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-1046611537.html

Ираклий Тужба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

Ираклий Тужба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

Стороны обсудили повестку предстоящего 58-го раунда дискуссий, который пройдет 11-12 июля 2023 года. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T10:10+0300

2023-06-29T10:10+0300

2023-06-29T10:41+0300

в абхазии

абхазия

мид абхазии

женевские дискуссии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1d/1046610422_139:0:1142:564_1920x0_80_0_0_d8613c0f49672ae395633e1362eab85d.jpg

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джиханом Султаноглу и спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелом Мошану. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.На встрече Тужба в очередной раз подчеркнул, что подписание соглашения о неприменении силы с Грузией – ключевой вопрос для Абхазии, несмотря на то, что ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной."За прошедший период не было зафиксировано серьезных инцидентов в приграничной зоне. В то же время мы наблюдаем значительную активность сил НАТО на территории Грузии, что вызывает у нас самое серьезное беспокойство", – отметил Тужба.Замминистра добавил, что к украинским призывам об открытии второго фронта против России в Абхазии относятся крайне серьезно и с "обоснованным беспокойством". Также стороны обсудили вопросы необходимости возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале и гуманитарные вопросы, в том числе, связанные со свободой передвижения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/ardzinba-vopros-statusa-abkhazii-ne-obsuzhdaetsya-1046236249.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мид абхазии, женевские дискуссии, новости