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Кабмин Абхазии определил сроки подготовки закона о республиканском бюджете на 2024 год
Кабмин Абхазии определил сроки подготовки закона о республиканском бюджете на 2024 год
Заседание Кабинета министров Абхазии состоялось в Сухуме в четверг, 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T13:57+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии определил сроки по составлению законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.На основе показателей этого плана Министерство финансов должно разработать параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета и представить проект закона в Кабинет министров до 1 октября.Органы управления внебюджетными фондами должны будут представить проекты бюджетов на 2024 год до 1 октября. Методическое руководство и координацию работы органов госуправления по разработке проекта республиканского бюджета на 2024 год будет осуществлять Министерство финансов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ispolnenie-byudzheta-i-dolgi-nad-chem-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044944952.html
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Кабмин Абхазии определил сроки подготовки закона о республиканском бюджете на 2024 год
13:57 29.06.2023 (обновлено: 14:57 29.06.2023)
Заседание Кабинета министров Абхазии состоялось в Сухуме в четверг, 29 июня.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии определил сроки по составлению законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно постановлению, Министерство экономики Абхазии должно до 15 июля разработать и представить на утверждение Индикативный план социально-экономического развития страны на следующий год.
На основе показателей этого плана Министерство финансов должно разработать параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета и представить проект закона в Кабинет министров до 1 октября.
Органы управления внебюджетными фондами должны будут представить проекты бюджетов на 2024 год до 1 октября.
Методическое руководство и координацию работы органов госуправления по разработке проекта республиканского бюджета на 2024 год будет осуществлять Министерство финансов.