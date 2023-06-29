https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/opredeleny-sroki-podgotovki-zakona-o-respublikanskom-byudzhete-na-2024-god-1046621257.html

Кабмин Абхазии определил сроки подготовки закона о республиканском бюджете на 2024 год

Кабмин Абхазии определил сроки подготовки закона о республиканском бюджете на 2024 год

Заседание Кабинета министров Абхазии состоялось в Сухуме в четверг, 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T13:57+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии определил сроки по составлению законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.На основе показателей этого плана Министерство финансов должно разработать параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета и представить проект закона в Кабинет министров до 1 октября.Органы управления внебюджетными фондами должны будут представить проекты бюджетов на 2024 год до 1 октября. Методическое руководство и координацию работы органов госуправления по разработке проекта республиканского бюджета на 2024 год будет осуществлять Министерство финансов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ispolnenie-byudzheta-i-dolgi-nad-chem-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044944952.html

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