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Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" прошел в Сухуме
Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" прошел в Сухуме
Автором мультфильма стал художник и мультипликатор Астамур Квициния, известный своими комиксами про абхазского героя Абраскила. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T21:33+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" ("Кәтаӷьцәахылҧа" - прим.) состоялся в государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 29 июня. "Добро пожаловать всем, кто сегодня пришел на презентацию второго большого абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы". Я был воодушевлен тем, что детям очень понравился первый мультфильм "Геройства Абраскила" и решил заняться второй работой. Сегодня мы хотим показать вам плоды двух лет наших трудов", - поприветствовал зрителей Квициния.Он выразил благодарность всем, кто был причастен к созданию абхазского мультфильма и выразил надежду на то, что он понравится зрителям. Надежды мультипликатора оправдались. Зал был почти полным, и зрителям, как юным, так и более взрослым, история об озорном мальчишке, вылупившемся из яйца, пришлась по душе. Они внимательно следили за сюжетом, выражая свои эмоции громкими ахами и радостным смехом во время самых веселых моментов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/kulturnaya-afisha-abkhazii-padenie-v-krasku-i-multfilmy-na-rodnom-yazyke-1046534646.html
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Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" прошел в Сухуме
21:33 29.06.2023 (обновлено: 21:42 29.06.2023)
Автором мультфильма стал художник и мультипликатор Астамур Квициния, известный своими комиксами про абхазского героя Абраскила.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" ("Кәтаӷьцәахылҧа" - прим.) состоялся в государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 29 июня.
Автором мультфильма стал художник и мультипликатор Астамур Квициния, который в 2020 году создал мультфильм "Геройства Абраскила". По его словам, работа над новым проектом заняла два года.
"Добро пожаловать всем, кто сегодня пришел на презентацию второго большого абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы". Я был воодушевлен тем, что детям очень понравился первый мультфильм "Геройства Абраскила" и решил заняться второй работой. Сегодня мы хотим показать вам плоды двух лет наших трудов", - поприветствовал зрителей Квициния.
Он выразил благодарность всем, кто был причастен к созданию абхазского мультфильма и выразил надежду на то, что он понравится зрителям.
Надежды мультипликатора оправдались. Зал был почти полным, и зрителям, как юным, так и более взрослым, история об озорном мальчишке, вылупившемся из яйца, пришлась по душе. Они внимательно следили за сюжетом, выражая свои эмоции громкими ахами и радостным смехом во время самых веселых моментов.