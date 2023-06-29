https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/pervyy-pokaz-abkhazskogo-multfilma-shapka-iz-skorlupy-proshel-v-sukhume--1046634612.html

Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" прошел в Сухуме

Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" прошел в Сухуме

Автором мультфильма стал художник и мультипликатор Астамур Квициния, известный своими комиксами про абхазского героя Абраскила. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый показ абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы" ("Кәтаӷьцәахылҧа" - прим.) состоялся в государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 29 июня. "Добро пожаловать всем, кто сегодня пришел на презентацию второго большого абхазского мультфильма "Шапка из скорлупы". Я был воодушевлен тем, что детям очень понравился первый мультфильм "Геройства Абраскила" и решил заняться второй работой. Сегодня мы хотим показать вам плоды двух лет наших трудов", - поприветствовал зрителей Квициния.Он выразил благодарность всем, кто был причастен к созданию абхазского мультфильма и выразил надежду на то, что он понравится зрителям. Надежды мультипликатора оправдались. Зал был почти полным, и зрителям, как юным, так и более взрослым, история об озорном мальчишке, вылупившемся из яйца, пришлась по душе. Они внимательно следили за сюжетом, выражая свои эмоции громкими ахами и радостным смехом во время самых веселых моментов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/kulturnaya-afisha-abkhazii-padenie-v-krasku-i-multfilmy-na-rodnom-yazyke-1046534646.html

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