https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/polet-mechty-kak-ispolnilos-zhelanie-podopechnogo-fonda-ashana-1046630394.html

Полет мечты: как исполнилось желание подопечного фонда "Ашана"

Полет мечты: как исполнилось желание подопечного фонда "Ашана"

Двадцатидвухлетний Данил Павлюк с диагнозом "детский церебральный паралич" мечтал пролететь над Сухумом, словно птица. О том, как желание подопечного фонда... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T18:44+0300

2023-06-29T18:44+0300

2023-06-29T19:24+0300

абхазия

новости

культурно-благотворительный фонд "ашана"

"искусство без границ"

sputnik абхазия

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Проекта "Искусство без границ", реализуется фондом "Ашана", РУСДРАМом, автор идеи Анна Савилова, информационную поддержку оказывает агентство Sputnik Абхазия.SputnikЛетать, как птицаВ рамках проекта "Искусство без границ" дети с ограниченными возможностями здоровья присылают в фонд "Ашана" письма, в которых делятся своими мечтами. На основе этих историй известный режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль в Русском драматическом театре. Сбор писем продолжится до конца июня, а пока неравнодушные люди продолжают исполнять детские мечты.В одном из писем 22-летний Данил Павлюк рассказал о своем заветном желании – полетать на самолете."Еще я люблю смотреть в YouTube ролики про самолеты, это и есть моя мечта. Мечтаю прокатиться на самолете, посмотреть на землю с высока и представить себя двукрылой свободной птицей, парящей в небесах или ангелом, который есть у каждого", - написал он.Узнав об этом, журналист Абхазской телерадиокомпании Асида Малия захотела помочь парню в осуществлении мечты. "Я увидела новость о начале проекта на страничке в социальной сети Всемирного абхазо-абазинского конгресса, там ребята зачитывали письма. Это тронуло меня до глубины души. То, о чем они просят, для нас людей без ограниченных возможностей здоровья - привычные и доступные вещи. Одна из девочек просила, чтобы ее мечту исполнили, она просила компьютер, а мальчик Данил очень хотел еще раз полетать, потому, что он один раз уже летал и ему очень понравилось", - подчеркнула Малия.Данил Павлюк с диагнозом "детский церебральный паралич" испытывает проблемы с речью. "Мне захотелось исполнить его мечту, которую, как мне показалось, исполнить может не каждый. У меня есть родственник Вианор Хагба, который работает бортовым авиационным техником вертолета Ми-8. Я обратилась к нему с просьбой реализовать мечту мальчика, и он сказал, что проблем нет", - говорит Асида Малия.Спустя полмесяца после разговора Хагба сообщил, что полет на вертолете скоро станет возможным."Его поддержали те, к кому он обратился в аэропорту. Отдельный поклон всем, кто откликнулся на эту идею. Это показывает, что они небезразличны к судьбам людей", - заметила Малия.Эмоциональный деньИсполнение мечты подопечного "Ашаны" получилось очень эмоциональным, подчеркнула журналист Абхазской телерадиокомпании."Он передвигается на инвалидной коляске, но сегодня его привезли на машине. Его на руках перенесли от машины до вертолета, провели ему инструктаж, рассказали, как будет протекать полет, чтобы он не переживал из-за шума или толчков во время полета. Нам тоже предоставили возможность полетать вместе с ним, мы видели, как эмоционально он реагировал. Данил смотрел в иллюминатор и было видно, что для него это свыше каких-то ожиданий", - сказала Асида Малия.Полет длился около двадцати минут, за это время вертолет пролетел над Сухумом, пассажиры любовались прибрежной частью, и горными пейзажами, а также низко пролетели над морем."Это были незабываемые впечатления. Я часто смотрела на него и видела, как он улыбался, пытался что-то сказать. Я очень счастлива от того, что это получилось, от того, что мне помогли, и от того, что нас окружают такие чудесные люди, которые сделают все, для того, чтобы осуществить мечту", - отметила Малия.Проект "Искусство без границ" нацелен на то, чтобы показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашаны" и все желающие граждане с ограниченными возможностями, которым не исполнилось 18 лет. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты".Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.Сроки подачи заявки – до 30 июня, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, так и видео- и аудиоформате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/v-muzykalnoy-masterskoy-kak-podopechnyy-ashana-popal-v-mechtu-1046264300.html

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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана", "искусство без границ", sputnik абхазия