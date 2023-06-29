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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе воздушных масс. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T17:45+0300
2023-06-29T17:45+0300
2023-06-29T17:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. В пятницу, 30 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе воздушных масс.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik. В пятницу, 30 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.