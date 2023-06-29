https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/uvelicheno-finansirovanie-programmy-po-lecheniyu-grazhdan-v-abkhazii-i-za-ee-predelami-1046621620.html

Увеличено финансирование программы по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами

Увеличено финансирование программы по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами

Ведомственная целевая программа по лечению граждан республики внутри страны и за границей была принята 19 января 2023 года, тогда на нее было выделено 90... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T14:40+0300

2023-06-29T14:40+0300

2023-06-29T16:59+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии увеличил финансирование программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2023 год, сообщает пресс-служба Кабмина.Кроме того, увеличены суммы, выделенные на приобретение медицинских препаратов и передачу их государственным медучреждениям. Среди целей программы – увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста, снижение инвалидизации и смертности детей.В прошлом году, по словам главы Минздрава Эдуарда Бутба, по программе на лечение за пределы республики было направлено около 1300 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/opredeleny-sroki-podgotovki-zakona-o-respublikanskom-byudzhete-na-2024-god-1046621257.html

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