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Увеличено финансирование программы по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами
Увеличено финансирование программы по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами
Ведомственная целевая программа по лечению граждан республики внутри страны и за границей была принята 19 января 2023 года, тогда на нее было выделено 90... 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T14:40+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии увеличил финансирование программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2023 год, сообщает пресс-служба Кабмина.Кроме того, увеличены суммы, выделенные на приобретение медицинских препаратов и передачу их государственным медучреждениям. Среди целей программы – увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста, снижение инвалидизации и смертности детей.В прошлом году, по словам главы Минздрава Эдуарда Бутба, по программе на лечение за пределы республики было направлено около 1300 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/opredeleny-sroki-podgotovki-zakona-o-respublikanskom-byudzhete-na-2024-god-1046621257.html
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Увеличено финансирование программы по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами
14:40 29.06.2023 (обновлено: 16:59 29.06.2023)
Ведомственная целевая программа по лечению граждан республики внутри страны и за границей была принята 19 января 2023 года, тогда на нее было выделено 90 миллионов рублей.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии увеличил финансирование программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2023 год, сообщает пресс-служба Кабмина.
Финансирование программы, осуществляющееся за счет республиканского бюджета, увеличилось на 30 миллионов рублей и составляет 120 миллионов.
Кроме того, увеличены суммы, выделенные на приобретение медицинских препаратов и передачу их государственным медучреждениям.
Среди целей программы – увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста, снижение инвалидизации и смертности детей.
В прошлом году, по словам главы Минздрава Эдуарда Бутба, по программе на лечение за пределы республики было направлено около 1300 человек.