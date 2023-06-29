https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/vozmozhnost-priznaniya-abkhazii-turtsiey-obsudili-inal-ardzinba-i-dogu-perinchek-1046632481.html

Возможность признания Абхазии Турцией обсудили Инал Ардзинба и Догу Перинчек

Возможность признания Абхазии Турцией обсудили Инал Ардзинба и Догу Перинчек

Ардзинба и Перинчек обсудили перспективы признания Абхазии и возможность развития отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T19:35+0300

2023-06-29T19:35+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил возможность признания суверенитета республики со стороны Турции с председателем "Партии Родины" (Vatan Partisi - прим.ред) Догу Перинчеком. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии."Наша главная общая цель - это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас - мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями", - заявил Перинчек. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность развития диалога между Абхазией и Северным Кипром, а также специальную военную операцию на Украине, проведение которой, по словам Перинчека, поддерживает большая часть турецких граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/inal-ardzinba-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-turtsii-1046631221.html

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