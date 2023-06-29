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Возможность признания Абхазии Турцией обсудили Инал Ардзинба и Догу Перинчек
Возможность признания Абхазии Турцией обсудили Инал Ардзинба и Догу Перинчек
Ардзинба и Перинчек обсудили перспективы признания Абхазии и возможность развития отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил возможность признания суверенитета республики со стороны Турции с председателем "Партии Родины" (Vatan Partisi - прим.ред) Догу Перинчеком. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии."Наша главная общая цель - это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас - мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями", - заявил Перинчек. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность развития диалога между Абхазией и Северным Кипром, а также специальную военную операцию на Украине, проведение которой, по словам Перинчека, поддерживает большая часть турецких граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/inal-ardzinba-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-turtsii-1046631221.html
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Возможность признания Абхазии Турцией обсудили Инал Ардзинба и Догу Перинчек
19:35 29.06.2023 (обновлено: 19:36 29.06.2023)
Ардзинба и Перинчек обсудили перспективы признания Абхазии и возможность развития отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил возможность признания суверенитета республики со стороны Турции с председателем "Партии Родины" (Vatan Partisi - прим.ред) Догу Перинчеком. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии.
"Наша главная общая цель - это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас - мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями", - заявил Перинчек.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность развития диалога между Абхазией и Северным Кипром, а также специальную военную операцию на Украине, проведение которой, по словам Перинчека, поддерживает большая часть турецких граждан.