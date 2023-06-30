https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/bolee-60-zayavleniy-po-programme-zhilische-bylo-odobreno-v-2023-godu-1046647340.html

Более 60 заявлений по программе "Жилище" было одобрено в 2023 году

Более 60 заявлений по программе "Жилище" было одобрено в 2023 году

На программу "Жилище" в 2023 году из бюджета выделено 60 миллионов рублей. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T13:30+0300

2023-06-30T13:30+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. По государственной целевой программе "Жилище 2023-2025" в этом году было одобрено 67 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Всего правительственная комиссия рассмотрела 103 заявки. 30 заявителям было отказано, по делам еще шести решение пока не принято - они находятся на дополнительной проверке.В числе одобренных 20 инвалидов I группы, в том числе участников Отечественной войны народа Абхазии, 25 лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, 17 сирот, три многодетные семьи, в которых более пяти детей, два заявления от семей погибших в ОВНА.В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики.За все время работы программы было одобрено 155 заявлений. По правилам, на покупку жилья заявителю выделяют 500 тысяч рублей, еще по 100 тысяч на каждого члена семьи. Максимальный размер выплат – 1,2 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/odobreno-desyat-zayavleniy-po-programme-zhilische-2023-2025-1046227092.html

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