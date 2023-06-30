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Более 60 заявлений по программе "Жилище" было одобрено в 2023 году
Более 60 заявлений по программе "Жилище" было одобрено в 2023 году
На программу "Жилище" в 2023 году из бюджета выделено 60 миллионов рублей. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T13:30+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. По государственной целевой программе "Жилище 2023-2025" в этом году было одобрено 67 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Всего правительственная комиссия рассмотрела 103 заявки. 30 заявителям было отказано, по делам еще шести решение пока не принято - они находятся на дополнительной проверке.В числе одобренных 20 инвалидов I группы, в том числе участников Отечественной войны народа Абхазии, 25 лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, 17 сирот, три многодетные семьи, в которых более пяти детей, два заявления от семей погибших в ОВНА.В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики.За все время работы программы было одобрено 155 заявлений. По правилам, на покупку жилья заявителю выделяют 500 тысяч рублей, еще по 100 тысяч на каждого члена семьи. Максимальный размер выплат – 1,2 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/odobreno-desyat-zayavleniy-po-programme-zhilische-2023-2025-1046227092.html
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Более 60 заявлений по программе "Жилище" было одобрено в 2023 году

13:30 30.06.2023 (обновлено: 13:39 30.06.2023)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Антон Денисов
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На программу "Жилище" в 2023 году из бюджета выделено 60 миллионов рублей.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. По государственной целевой программе "Жилище 2023-2025" в этом году было одобрено 67 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Всего правительственная комиссия рассмотрела 103 заявки. 30 заявителям было отказано, по делам еще шести решение пока не принято - они находятся на дополнительной проверке.
В числе одобренных 20 инвалидов I группы, в том числе участников Отечественной войны народа Абхазии, 25 лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, 17 сирот, три многодетные семьи, в которых более пяти детей, два заявления от семей погибших в ОВНА.
В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики.
За все время работы программы было одобрено 155 заявлений. По правилам, на покупку жилья заявителю выделяют 500 тысяч рублей, еще по 100 тысяч на каждого члена семьи. Максимальный размер выплат – 1,2 миллиона рублей.
Дом под заселение по программе реновации в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2023
В Абхазии
Одобрено десять заявлений по программе "Жилище 2023-2025"
8 июня, 18:29
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