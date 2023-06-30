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"Черноморэнерго" рассказало о возможных причинах пожара на подстанции "ИЭПиТ"

"Черноморэнерго" рассказало о возможных причинах пожара на подстанции "ИЭПиТ"

Пожар на подстанции "ИЭПиТ", из-за которого часть Сухума осталась без света, произошел в среду, 28 июня. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T15:50+0300

2023-06-30T15:50+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Причиной пожара на подстанции "ИЭПиТ" могла стать перегрузка трансформатора, рассказал в интервью радио Sputnik начальник службы ремонта энергооборудования "Черноморэнерго" Виктор Вершинин.Вершинин добавил, что загоревшийся трансформатор будет проверен в течение десяти дней на годность к дальнейшей эксплуатации. Он был демонтирован и перевезен на ремонтную площадку.Специалист объяснил, что система защиты на подстанции есть, но она не всегда срабатывает как полагается."В этом случае пожар повредил питающий контрольный кабель, который является защитой ячейки, и не смог дать команду на отключение ячейки", - сказал он.По словам Вершинина, причиной пожара стало короткой замыкание на фидере (линия, идущая от одного распределительного устройства к следующему по цепи – прим.), который сам по себе не смог его ликвидировать и огонь распространился дальше на секцию номер один."Параллельно, когда горела секция, один из шлейфов, питающих секцию, отлетел. Горячий шлейф коснулся самого трансформатора, произошло возгорание масла на его корпусе. Это возгорание масла произвело прогар уплотняющих прокладок, и через них пожар усилился", - пояснил он.Начальник службы объяснил, что на подстанции "Сухум-1", от которой после пожара питаются абоненты "ИЭПиТа", вместо 25-мегаваттного трансформатора, был подключен 40-мегаваттный, который перекрывает нагрузки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/raboty-po-uvelicheniyu-energeticheskikh-moschnostey-byli-vypolneny-v-gagrskom-rayone-1046517884.html

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