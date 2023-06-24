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Работы по увеличению энергетических мощностей были выполнены в Гагрском районе
Работы по увеличению энергетических мощностей были выполнены в Гагрском районе
Более 630 миллионов рублей было выделено из средств Инвестпрограммы и республиканского бюджета на улучшение энергетической инфраструктуры в Гагрском районе с... 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T18:20+0300
2023-06-24T18:20+0300
2023-06-24T18:23+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
гагрский район
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно на 130 мегаватт увеличили энергетические мощности в Гагрском районе за последние два года, сообщили журналистам специалисты "Черноморэнерго".Как уточнил замглавного инженера "Черноморэнерго" Николай Барановский, подстанция "Бзыбь" - узловая и питает весь Гагрский район и половину Гудаутского."В рамках реконструкции также была добавлена резервная линия 220 киловольт, были обновлены шкафы защиты, здание общеподстанционного пункта управления, в котором на все установлены новые защиты по стороне 110 и 220 киловольт. Заменена вся вторичная кабельная продукция", - сказал он.Увеличение мощности энергетического объекта, объяснил Барановский, снижает нагрузку на агрегаты. В случае выхода из строя одного трансформатора или же его планового отключения, второй будет обеспечивать население электричеством без повышенных нагрузок большую часть года. В пиковые периоды потребления – зимой и летом, задействованы оба трансформатора.Работы по реконструкции объекта находятся на стадии завершения. Сейчас выполняется перевод системы защиты в новое здание. По Инвестпрограмме было выделено 624 миллиона рублей, 584 из которых уже освоено.В селе Алахадзы Гагрского района существовала проблема с нехваткой мощностей в энергетической отрасли. Для решения этой проблемы построили две высоковольтные линии.Главный инженер гагрского филиала "Черноморэнерго" Аспар Когония отметил, что село развивается, на его территории появляется все больше туристических объектов, и от населения поступает много обращений с просьбой о подключении к сетям."В связи с этим руководством "Черноморэнерго" было принято решение построить дополнительные высоковольтные линии. В сжатые сроки была построена линия протяженностью около двух километров. Установили 72 опоры", - рассказал он.После строительства двух высоковольтных линий село получило десять мегаватт дополнительной мощности, что позволяет поэтапно одобрять заявления граждан.Новые линии получают ток от подстанции "Алахадзы" мощностью 20 мегаватт, где также были заменены две линейные ячейки. Из республиканского бюджета, по предварительным данным, на эти работы выделили около пяти миллионов рублей.По словам энергетиков, после введения в эксплуатацию двух линии, перебои с подачей электричества в селе стали реже, а нагрузки на сети снизились. Они также добавили, что в Гагрском районе продолжается установка приборов учета. Например, в объектах торговли и туризма в Пицунде, в частности, в селе Алахадзы уже установили почти две сотни счетчиков. Всего в Гагрском районе требуется около 14 тысяч таких приборов
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/bolee-42-millionov-rubley-potratyat-na-remont-v-shkolakh-v-gagrskogo-rayona-1046503417.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/kristina-ozgan-rasskazala-o-popravkakh-k-zakonu-ob-energetike-1045818364.html
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район
Работы по увеличению энергетических мощностей были выполнены в Гагрском районе
18:20 24.06.2023 (обновлено: 18:23 24.06.2023)
Более 630 миллионов рублей было выделено из средств Инвестпрограммы и республиканского бюджета на улучшение энергетической инфраструктуры в Гагрском районе с 2020 года.
СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно на 130 мегаватт увеличили энергетические мощности в Гагрском районе за последние два года, сообщили журналистам специалисты "Черноморэнерго".
По Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии за 2020-2022 годы были проведены работы по реконструкции подстанции "Бзыбь". Замена двух трансформаторов позволила увеличить мощность подстанции со 126 мегавольт-ампер до 250.
Как уточнил замглавного инженера "Черноморэнерго" Николай Барановский, подстанция "Бзыбь" - узловая и питает весь Гагрский район и половину Гудаутского.
"В рамках реконструкции также была добавлена резервная линия 220 киловольт, были обновлены шкафы защиты, здание общеподстанционного пункта управления, в котором на все установлены новые защиты по стороне 110 и 220 киловольт. Заменена вся вторичная кабельная продукция", - сказал он.
Увеличение мощности энергетического объекта, объяснил Барановский, снижает нагрузку на агрегаты. В случае выхода из строя одного трансформатора или же его планового отключения, второй будет обеспечивать население электричеством без повышенных нагрузок большую часть года. В пиковые периоды потребления – зимой и летом, задействованы оба трансформатора.
Работы по реконструкции объекта находятся на стадии завершения. Сейчас выполняется перевод системы защиты в новое здание. По Инвестпрограмме было выделено 624 миллиона рублей, 584 из которых уже освоено.
В селе Алахадзы Гагрского района существовала проблема с нехваткой мощностей в энергетической отрасли. Для решения этой проблемы построили две высоковольтные линии.
Главный инженер гагрского филиала "Черноморэнерго" Аспар Когония отметил, что село развивается, на его территории появляется все больше туристических объектов, и от населения поступает много обращений с просьбой о подключении к сетям.
"В связи с этим руководством "Черноморэнерго" было принято решение построить дополнительные высоковольтные линии. В сжатые сроки была построена линия протяженностью около двух километров. Установили 72 опоры", - рассказал он.
После строительства двух высоковольтных линий село получило десять мегаватт дополнительной мощности, что позволяет поэтапно одобрять заявления граждан.
Новые линии получают ток от подстанции "Алахадзы" мощностью 20 мегаватт, где также были заменены две линейные ячейки. Из республиканского бюджета, по предварительным данным, на эти работы выделили около пяти миллионов рублей.
По словам энергетиков, после введения в эксплуатацию двух линии, перебои с подачей электричества в селе стали реже, а нагрузки на сети снизились. Они также добавили, что в Гагрском районе продолжается установка приборов учета. Например, в объектах торговли и туризма в Пицунде, в частности, в селе Алахадзы уже установили почти две сотни счетчиков. Всего в Гагрском районе требуется около 14 тысяч таких приборов