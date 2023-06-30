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Эдуард Бутба провел совещание с представителями санэпидемслужб
Эдуард Бутба провел совещание с представителями санэпидемслужб
На совещании был поднят вопрос о состоянии морской и питьевой воды в районах республики. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T15:01+0300
2023-06-30T15:01+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с представителями районных и городских санитарно-эпидемиологических служб, сообщает пресс-служба ведомства.На сегодняшний день в морской воде, по ее словам, вирусов не выявлено. Что до питьевой воды, то ее хлорируют только в Сухуме и Ткуарчале. "Но в данный момент и в Ткуарчале есть проблемы. Из-за обвала в верху реки которая обеспечивает город, вода загрязнилась. Через несколько дней ситуация исправится, вода очистится сама. Пока жители покупают бутилированную воду или набирают ее из родниковых источников", - сообщила главврач СЭС.Кроме того, на встрече поднимались вопросы постройки очистных сооружений и мусороперерабатывающих заводов в районах, окончание срока эксплуатации водопроводных труб, которое сказывается на качестве воды, необходимость в помощи правоохранительных органов для того, чтобы закрыть некоторые предприятия по постановлению СЭС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-kak-budet-rabotat-sluzhba-v-kurortnyy-sezon-1046219993.html
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абхазия, минздрав абхазии
Эдуард Бутба провел совещание с представителями санэпидемслужб
15:01 30.06.2023 (обновлено: 15:22 30.06.2023)
На совещании был поднят вопрос о состоянии морской и питьевой воды в районах республики.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с представителями районных и городских санитарно-эпидемиологических служб, сообщает
пресс-служба ведомства.
На встрече главврач республиканской СЭС Алла Беляева сообщали, что выявлять кишечную инфекцию, с которой летом обычно сталкиваются гости и жители Абхазии, будут три лаборатории.
На сегодняшний день в морской воде, по ее словам, вирусов не выявлено. Что до питьевой воды, то ее хлорируют только в Сухуме и Ткуарчале.
"Но в данный момент и в Ткуарчале есть проблемы. Из-за обвала в верху реки которая обеспечивает город, вода загрязнилась. Через несколько дней ситуация исправится, вода очистится сама. Пока жители покупают бутилированную воду или набирают ее из родниковых источников", - сообщила главврач СЭС.
Кроме того, на встрече поднимались вопросы постройки очистных сооружений и мусороперерабатывающих заводов в районах, окончание срока эксплуатации водопроводных труб, которое сказывается на качестве воды, необходимость в помощи правоохранительных органов для того, чтобы закрыть некоторые предприятия по постановлению СЭС.