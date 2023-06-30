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Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Талихом Хватыш
Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Талихом Хватыш
Глава МИД Абхазии отбыл в рабочую поездку в Турции в четверг, 29 июня. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T14:20+0300
2023-06-30T14:20+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил активизацию работы с соотечественниками, живущими в Турции, с депутатом Великого национального собрания Турции, зампредседателя комитета по международным связям Талихом Хватыш. Об этом сообщает Медиацентр МИД."Инал Ардзинба отметил актуальность скоординированной работы на площадке Парламента Турции по расширению международных контактов и признания Абхазии. Господин Хватыш поддержал инициативу, отметив, что приложит все усилия для реализации планов", - говорится в сообщении. На встрече глава абхазского МИД подчеркнул, что проведение в Турции различных мероприятий, связанных с Абхазией, имеет большое значение для распространения информации о республике. Кроме того, Ардзинба осмотрел здание абхазского культурного центра "Адапазары" в провинции Сакарья, который откроется в этом году, побывал в поселках, где преимущественно проживают представители абхазо-адыгской диаспоры: Тагураке, Ихсание, Каяларе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/vozmozhnost-priznaniya-abkhazii-turtsiey-obsudili-inal-ardzinba-i-dogu-perinchek-1046632481.html
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абхазия, новости, турция, мид абхазии, инал ардзинба
Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Талихом Хватыш
Глава МИД Абхазии отбыл в рабочую поездку в Турции в четверг, 29 июня.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил активизацию работы с соотечественниками, живущими в Турции, с депутатом Великого национального собрания Турции, зампредседателя комитета по международным связям Талихом Хватыш. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"Инал Ардзинба отметил актуальность скоординированной работы на площадке Парламента Турции по расширению международных контактов и признания Абхазии. Господин Хватыш поддержал инициативу, отметив, что приложит все усилия для реализации планов", - говорится в сообщении.
На встрече глава абхазского МИД подчеркнул, что проведение в Турции различных мероприятий, связанных с Абхазией, имеет большое значение для распространения информации о республике.
Кроме того, Ардзинба осмотрел здание абхазского культурного центра "Адапазары" в провинции Сакарья, который откроется в этом году, побывал в поселках, где преимущественно проживают представители абхазо-адыгской диаспоры: Тагураке, Ихсание, Каяларе.