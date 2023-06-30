https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/inal-ardzinba-obsudil-vzaimodeystvie-s-sootechestvennikami-v-turtsii-s-talikhom-khvatysh-1046649669.html

Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Талихом Хватыш

Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Талихом Хватыш

Глава МИД Абхазии отбыл в рабочую поездку в Турции в четверг, 29 июня. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T14:20+0300

2023-06-30T14:20+0300

2023-06-30T14:20+0300

абхазия

новости

турция

мид абхазии

инал ардзинба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1e/1046646677_0:130:1281:850_1920x0_80_0_0_51f25a3585da4710d25a1c11b28205fc.jpg

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил активизацию работы с соотечественниками, живущими в Турции, с депутатом Великого национального собрания Турции, зампредседателя комитета по международным связям Талихом Хватыш. Об этом сообщает Медиацентр МИД."Инал Ардзинба отметил актуальность скоординированной работы на площадке Парламента Турции по расширению международных контактов и признания Абхазии. Господин Хватыш поддержал инициативу, отметив, что приложит все усилия для реализации планов", - говорится в сообщении. На встрече глава абхазского МИД подчеркнул, что проведение в Турции различных мероприятий, связанных с Абхазией, имеет большое значение для распространения информации о республике. Кроме того, Ардзинба осмотрел здание абхазского культурного центра "Адапазары" в провинции Сакарья, который откроется в этом году, побывал в поселках, где преимущественно проживают представители абхазо-адыгской диаспоры: Тагураке, Ихсание, Каяларе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/vozmozhnost-priznaniya-abkhazii-turtsiey-obsudili-inal-ardzinba-i-dogu-perinchek-1046632481.html

абхазия

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, турция, мид абхазии, инал ардзинба