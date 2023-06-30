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Более 80 туристов прибыли в Сухум на борту "Князя Владимира"

Более 80 туристов прибыли в Сухум на борту "Князя Владимира"

Тестовый рейс "Князя Владимира" был выполнен 23 июня – тогда на корабле прибыли 54 человека – представители туркомпаний, желающие изучить экскурсионные... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T10:38+0300

2023-06-30T10:38+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый коммерческий рейс в Сухум в 2023 году.На борту судна 82 туриста. Они проведут в столице Абхазии почти три дня – "Князь Владимир" покинет сухумский порт вечером в воскресенье.Для встречи лайнера в порт прибыл президент Абхазии Аслан Бжания. Он подчеркнул, что пассажирам корабля нужно оказывать теплый прием."Это наша политика, это политика руководителей, приоритет номер один. Мы же служим нашим гражданам, а не наоборот. Здесь наши граждане отдыхают, им нельзя портить настроение во время отдыха", – сказал глава государства.Генеральный директор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко, в свою очередь, отметил, что все организационные вопросы перед приездом лайнера с абхазской стороны были урегулированы, а сотрудники абхазской таможни относятся к пассажирам даже более лояльно, чем российская служба. "Князь Владимир" впервые прибыл в Сухум в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были приняты ограничительные меры – следующего круиза не было. В этом году рейсы возобновились и будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября, состоится 10 круизов.

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